La cambra de representants dels EUA inicia el procés per reobrir el govern

Vuit anys després d'estar-ne apartada, la demòcrata Nancy Pelosi ha tornat a situar-se la matinada d'aquest divendres al capdavant de la cambra de Representants dels Estats Units, que ara té majoria demòcrata. Poc després d'haver-se constituït aquestes noves cambres del Congrés -que es van votar el novembre i que han pres possessió aquest inici del 2019-, ja han arribat els primers canvis.

El gir principal portaven dies advertint-lo: la nova cambra de representants nord-americana ha iniciat el procés per reobrir l'administració del país que fa gairebé dues setmanes que està tancada degut al desacord pels pressupostos destinats al polèmic mur de la frontera amb Mèxic, anhelat pel president Donald Trump i rebutjat pels demòcrates.

Ensuring a bright future for our children & grandchildren must be at the heart of all we do as a Congress. #ForThePeople pic.twitter.com/pCcwXgaptu — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 3, 2019

Les lleis i projectes de finançament aprovats per la cambra de Pelosi no inclouen recursos per al mur fronterer i ara hauran de passar a decidir-se al Senat, on encara hi ha majoria republicana fet que fa pensar que no puguin superar aquest pas. De fet, els experts ja auguren que les iniciatives difícilment seran aprovades a la cambra alta.

I és que el president nord-americà insisteix que l'única manera de superar aquest bloqueig administratiu és garantint el suport econòmic per al seu pla antiimmigració a la frontera sud del país, on demana 5.000 milions per construir el mur. Ho ha reafirmat, també aquest divendres, el vicepresident Mike Pence, que en declaracions a la cadena Fox ha repetit que "si no hi ha mur no hi ha acord".

En la roda de premsa posterior a la seva elecció com a presidenta de la Cambra, però, Pelosi ha qualificat el mur que proposa construir el president nord-americà com "una pèrdua de diners".

Controlar Trump

La presidència de Nancy Pelosi i la consegüent majoria demòcrata a la cambra baixa significarà que Trump ara sí que tindrà una oposició real que li podrà posar pals a les rodes en controvertides iniciatives, com per exemple l'esmentada política de mà dura contra la immigració, o altres temes qüestionats al país nord-americà com la tinença d'armes, el canvi climàtic o els programes sanitaris.

"No ens fem il·lusions que la nostra feina hagi de ser fàcil, que tots en aquesta cambra estarem sempre d'acord. Però cadascun de nosaltres ens comprometem que, quan no estiguem d'acord, ens respectarem els uns als altres i respectarem la veritat", ha advertit Pelosi durant el seu discurs.