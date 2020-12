Cremen un camp de refugiats de Bòsnia després de ser-ne expulsats

Un grup de residents del camp de migrants de Lipa, a Bòsnia i Hercegovina, han calat foc a les instal·lacions aquest dimecres després que les aproximadament 1.400 persones que hi vivien s'haguessin vist obligades a abandonar-lo perquè s'havia de tancar, malgrat les baixes temperatures. El foc ha sigut controlat ràpidament i no es té constància de cap ferit.

El camp de Lipa, situat a la ciutat de Bihac, a l'extrem nord-occidental del país, va ser habilitat després que el tancament de fronteres provocat pel covid-19 deixés atrapats a Bòsnia i Hercegovina milers de migrants que tenien intenció de passar la frontera amb Croàcia (situada a tot just uns 15 quilòmetres del camp) i accedir així a la Unió Europea. Però l'oposició de les autoritats locals, que retreien a altres zones del país que no col·laboressin en la gestió d'aquesta crisi, va impedir que el camp arribés a disposar mai d'electricitat ni aigua corrent. Segons explica la BBC, això va provocar que les ONG decidissin abandonar-lo i que se'n fixés el tancament per a aquest dimecres.

Minuts després de l'evacuació, i quan pràcticament tots els migrants ja havien abandonat el camp, tres tendes han començat a cremar. Segons la versió de la policia, recollida pel coordinador de l'Organització Internacional de les Migracions (IOM) per als Balcans Occidentals, Peter van der Auweraert, els autors del foc han sigut "un grup de residents". "Desastre sobre desastre", ha lamentat Van der Auweraert, que ha destacat que "afortunadament no hi ha hagut víctimes".

Disaster upon disaster in #Lipa #Bihac #BiH - as far as we know now a group of former residents put three tents and containers on fire after most of the migrants had left the camp. Luckily no casualties to our knowledge at this point but disaster nevertheless @UNmigration @UN_BiH pic.twitter.com/Ro7vtUFkcy