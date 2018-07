La campanya del Brexit va gastar més diners dels que permetia la llei

A poc a poc, el nivell del frau dels brexiters va sortint a la llum. En un informe preliminar, la Comissió Electoral del Regne Unit va acusar aquest dimecres l’organització Vote Leave de superar el límit màxim permès per gastar en la campanya electoral. Vote Leave era el grup oficial i majoritari que donava suport al no a la Unió Europea (UE) en el referèndum del Brexit del 2016. Estava encapçalat per l’actual ministre d’Afers Estrangers, Boris Johnson, i pel de Medi Ambient, Michael Gove.

Vote Leave, com també els partidaris de quedar-se a la Unió, podien utilitzar fins a set milions de lliures (7,9 milions d’euros) per promoure el seu missatge. Però Vote Leave, que va rebre donacions molt més generoses de grans empresaris britànics que els grups favorables a la UE, va aconseguir recaptar 680.000 lliures més per sobre del límit legal.

Què va fer amb l’excedent? Segons el mateix director gerent de la campanya, Matthew Elliot, el va donar al grup BeLeave, igualment partidari del Brexit i format per estudiants, amb qui treballaven coordinadament. La Comissió Electoral considera que aquesta coordinació entre Vote Leave i BeLeave els impossibilitava de fer la donació. Un dels destins preferents dels diners gastats per BeLeave van ser els anuncis a través de la xarxa social Facebook, amb l’ajuda de la consultora política canadenca Aggregate IQ.

La participació en la campanya del Brexit de Cambridge Analytica, el grup d’anàlisi utilitzat per la maquinària de Donald Trump en les presidencials nord-americanes del 2016, també va ser clau en l’organització de la propaganda anti-UE a través de les xarxes socials.

El traspàs de diners de Vote Leave a BeLeave i tres possibles trencaments més de les normes electorals van tenir “serioses implicacions” en el resultat del referèndum, segons el dictamen preliminar de la Comissió. Ara Vote Leave podrà respondre a les acusacions i amb posterioritat l’organisme que vetlla per l’equanimitat dels processos electorals al Regne Unit emetrà la resolució definitiva.

En declaracions a la cadena pública BBC, Matthew Elliot va afirmar: “La nostra organització va actuar en tot moment dins l’esperit i la lletra de la llei”. Al mateix temps, Elliot va acusar la Comissió Electoral de “tenir una agenda política” favorable a la continuïtat dins la Unió Europea, a partir de la qual “fonamenta les seves acusacions”.

Davant les proves ja analitzades, és pràcticament impossible que la Comissió Electoral rebaixi el nivell de les acusacions. També és impossible, amb tot, que la publicació de les conclusions finals tingui cap mena de conseqüència política. En tot cas, per cada regla que hagi trencat Vote Leave, la Comissió Electoral podrà sancionar l’organització amb una multa de 22.000 euros.

Volum del frau

El parlamentari laborista Chuka Umunna, un dels més fervents partidaris dins el seu partit de fer un nou referèndum sobre l’acord final a què s’arribi amb la UE, va voler ahir posar de manifest el volum del frau de Vote Leave: “En un referèndum en què la diferència de vot va ser del 4% a favor de sortir de la UE, la diferència de diners gastats per sobre de la llei va ser del 10%”.

Més enllà dels problemes legals a què es puguin enfrontar els responsables de Vote Leave, els embolics polítics dins el govern continuen. Demà, a la casa de camp de la primera ministra, el seu gabinetes reunirà per debatre un nou pla sobre la futura relació del Regne Unit amb la UE. Damunt la taula els dos bàndols, brexiters i remainers, es trobaran la proposta de Theresa May sobre com integrar-se dins una unió duanera sense formar-ne part i com beneficiar-se dels avantatges del mercat únic sense haver d’acceptar-ne les regles. Un intent més de quadrar un cercle de quadratura impossible.