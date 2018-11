L’excap de campanya de Trump es va reunir en secret amb Assange

El consultor polític Paul Manafort, l’excap de campanya del president nord-americà, Donald Trump, va mantenir reunions secretes amb el fundador de Wikileaks, Julian Assange, a l’ambaixada de l’Equador a Londres, segons informava ahir el diari britànic The Guardian.

Fonts d’aquest rotatiu asseguren que Manafort va viatjar a la capital britànica per trobar-se amb Assange durant els anys 2013, 2015 i 2016, temps en què es va convertir en una de les figures clau de la carrera de Trump a la Casa Blanca.

Wikileaks va negar ahir aquesta informació a través de Twitter i va reptar The Guardian a apostar “un milió de dòlars” que Manafort mai s’ha reunit amb Assange, que està refugiat a l’ambaixada de l’Equador a Londres des del 2012, quan va ser acusat d’agressió sexual a Suècia. Aquest cas va ser arxivat, però Assange continua a la legació diplomàtica per por que els Estats Units puguin demanar la seva extradició i detenció immediata si surt de l’ambaixada.

Segons The Guardian, Manafort es va reunir amb Assange el març del 2016, pocs mesos abans que Wikileaks difongués una sèrie de correus electrònics del Partit Demòcrata nord-americà, robats per oficials de la intel·ligència russa. “No està clar per què Manafort volia veure Assange i sobre què van discutir. Però és probable que s’estigui investigant l’última reunió i que pugui interessar a Robert Mueller, el fiscal especial que està investigant una suposada conspiració entre la campanya electoral de Trump i Rússia”, va destacar el diari britànic.

Els fiscals que investiguen la trama russa, sota les ordres de Mueller, van acusar ahir Manafort d’haver mentit. L’excap de campanya de Trump va assegurar que col·laboraria amb la justícia, però, segons els fiscals, no ho està fent.