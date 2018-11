Una campanya protagonitzada per homes denuncia la violència contra les dones en situacions quotidianes

Escenes de la vida diària amb interpel·lació directa. Dos homes d'edats diferents i en contextos diferents tenen una conversa en una situació quotidiana, amb dones com a víctimes de rerefons. Un fill li diu al seu pare que controla la seva mare, que la humilia. Un noi dona un toc d'atenció al seu company, que ha viralitzat una foto d'una dona despullada amb qui va estar una nit. Un altre noi li diu al que té al davant que calli quan li crida frases obscenes a una noia que camina pel carrer. "No n'hi ha per tant", diu ell. ¿No n'hi ha per tant?

Amb un llenguatge senzill i un to proper, des de l'Argentina la Fundació Avon ha engegat recentment una campanya per visibilitzar la violència contra les dones recreant escenes quotidianes que no impliquen un maltractament físic de la dona però que atempten contra la seva autoestima, amb intimidacions o maltractaments psicològics. Amb l'etiqueta #CambiáelTrato, s'han viralitzat tres vídeos protagonitzats per homes que els apunten directament a ells i els conviden a reflexionar sobre la manera com tracten la seva dona, nòvia, amiga o desconeguda, i a fer el pas de canviar dinàmiques que estan naturalitzades o que no es perceben com a violència.

"La violència que no mata, mata igual", adverteixen els protagonistes al final de cadascun dels tres espots, que se centren en l'assetjament al carrer, la violència domèstica i la violència sexual digital, i en què animen a no callar davant actituds similars, a canviar-les, a tenir aquella conversa pendent per frenar un amic, un altre home, a continuar perpetuant aquestes conductes. "N'estic ben tip, d'això del feminisme", "Però ¿has vist com va vestida?", "Era una broma entre col·legues, només"... són algunes de les de les excuses que posen els interpel·lats. "Aquest vídeo pot ser el reflex d'alguna situació que coneguis. Si t'és familiar, comparteix-lo", suggereix un dels protagonistes.

Una lluita que avança (amb obstacles) a l'Argentina

El moviment feminista a l'Argentina, considerat pioner a l'Amèrica Llatina, s'ha mobilitzat especialment des del sorgiment de la consigna "Ni una menos", traduïda en un moviment el 2015 que va marcar un punt d'inflexió en el feminisme fins a l'agost passat, en què va tenir lloc el polèmic bloqueig del Senat argentí a la despenalització de l'avortament. Tot i l'enèsima derrota política, la lluita per la legalització de l'avortament, convertida en un símbol de la lluita feminista al país, va inundar els carrers de les ciutats argentines amb la coneguda marea verda, el color del mocador que portaven els milers de dones que es van manifestar per la impossibilitat d'accedir a un avortament lliure. Un debat que no només va ser intern sinó seguit a tota la regió: només Cuba, l'Uruguai, la Guyana i la Ciutat de Mèxic tenen lleis permissives, mentre que Nicaragua o el Salvador castiguen tots els supòsits d'una interrupció, fins i tot les no voluntàries.