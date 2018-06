El Canadà legalitza l'ús recreatiu del cànnabis

El Parlament del Canadà ha aprovat aquest dimecres l'ús recreatiu del cànnabis i es converteix en el segon país del món a adoptar aquesta mesura després de l'Uruguai, que ho va fer el 2013, segons han informat avui mitjans locals.

El projecte de llei ha sigut aprovat al Senat per 52 vots a favor i 29 en contra, amb dues abstencions, i es preveu que el mercat legal de cànnabis estigui llest en un període d'entre vuit i dotze setmanes, a mitjans de setembre.

La legalització per a ús lúdic de la marihuana era una promesa electoral del primer ministre, Justin Trudeau, i arriba després de set mesos d'intens debat parlamentari.

"Ha sigut massa fàcil per als nostres fills obtenir marihuana, i per als delinqüents aconseguir-ne els beneficis. Avui, canviem això. El nostre pla per legalitzar i regular la marihuana acaba de passar al Senat", ha escrit Trudeau al seu compte de Twitter.

