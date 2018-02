Alabama ajorna l'execució d'un pres perquè no li troben una vena

260x366 La pena de mort és legal en la majoria d'estats del país nord-americà. La pena de mort és legal en la majoria d'estats del país nord-americà.

L'execució d'una condemna de mort en una presó d'Alabama va ser cancel·lada dijous passat després que els equips mèdics no trobessin una vena vàlida per on introduir la injecció letal a Doyle Lee Hamm, un pres de 61 anys. Després de dues hores i mitja intentant-ho, els metges es van donar per vençuts i van fer retornar a la cel·la Hamm, condemnat per un homicidi el 1987.

En un comunicat, Bernard Harcourt, un dels advocats de Hamm, ha titllat l'intent d'execució de "tortura", ja que el seu client "ha sofert un gran dolor innecessari". El fet que el condemnat estigués malalt terminal de càncer i que hagués abusat durant temps del consum de drogues per via intravenosa expliquen les dificultats per executar la pena.



De fet, els advocats de Hamm ja havien advertit d'aquestes circumstàncies i havien demanat a l'autoritat que el seu client no s'enfrontés a la injecció letal, ja que imaginaven que l'escena podia acabar així. "No es van donar per vençuts -en referència als metges- fins que van veure que no podien trobar una vena adequada", ha dit Harcourt. Segons el document presentat pel mateix advocat, que apunta que els intents van deixar una habitació "ensangonada", dos equips mèdics diferents van intentar injectar la dosi letal almenys dotze cops a la zona de l'engonal, als peus i als genolls.



Algunes organitzacions internacionals ja han mostrat la seva preocupació pel cas. Experts en drets humans de l'ONU van advertir, ja abans de l'intent d'execució, que "els intents d'injectar agulles a les venes de Hamm produirien dolor i sofriment que podrien equivaldre a tortura". També Amnistia Internacional ha demanat que se substitueixi la sentència de Hamm, i han argumentat que el seu estat de salut pot convertir la injecció letal en inconstitucional. Els equips mèdics, però, han respost que sabien què estaven fent. De moment no s'ha establert una nova data per a l'execució de la sentència de mort de Hamm.