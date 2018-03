Els candidats “fantasma”

Set candidats juguen avui en desigualtat de condicions la partida electoral amb Vladímir Putin, en uns comicis que es veuen més aviat com un plebiscit a l’actual president. Segons els sondejos d’intenció de vot, cap dels set arribaria al 10% dels vots i l’únic que podria acostar-s’hi o fins i tot donar alguna sorpresa és Pàvel Grudinin, el candidat del Partit Comunista de Rússia, que ha sigut la revelació d’aquesta campanya pel seu carisma i les promeses de millorar la qualitat de vida. Grudinin, de 57 anys i que no és comunista, és el director de Lenin Sovkhoz, una explotació agrícola que es remunta a l’època soviètica i es dedica al conreu de maduixes als afores de Moscou.

Segons el Centre d’Estudis de l’Opinió Pública, un 7% dels electors votarien Grudinin. Per darrere quedaria Vladímir Jirinovski (71 anys), amb un 5% dels vots, l’incombustible líder de Partit Liberal Demòcratic de Rússia, veterà populista que sempre fa molt de soroll amb propostes ultranacionalistes.

L’altra cara nova, a qui les enquestes donen un 2% dels vots, és la de Ksénia Sobtxak (36 anys), que ja era coneguda pel gran públic com a periodista i presentadora i es va posar en moviments opositors de carrer el 2011. Sobtxak va contra tots però no acaba de convèncer l’oposició per la seva proximitat a Putin. El seu pare, Anatoli Sobtxak, va ser alcalde de Sant Petersburg i mentor de Putin.

Els altres candidats tindrien prop d’un 1% dels vots. Grigori Iavlinski (65 anys), el líder del liberal Iàbloko, un economista veterà de la política que ja s’ha presentat diverses vegades i que va ocupar càrrecs importants als anys 90. Està a favor de la desmilitarització i d’acabar el conflicte amb Ucraïna, i és partidari d’un tipus de desenvolupament que s’acosti més a l’europeu. Al carrer, però, diuen que l’època de Iavlinski ja ha passat.

Borís Titov (57 anys), líder del Partit del Creixement, treballa per millorar els drets dels empresaris com a alt comissionat adscrit a la presidència de Rússia. Aposta per una modernització del sistema judicial i de l’economia. Serguei Baburin (59 anys), líder de la Unió Russa, creu que cal modernitzar la societat i reformar el sistema polític. Maksim Suraikin (39 anys) lidera la formació Comunistes de Rússia, és estalinista i defensa un retorn a la Unió Soviètica.

Els altres opositors

La veu actual més crítica contra el Kremlin i que cada cop té més suport, sobretot entre els més joves, és la d’Aleksei Navalni, advocat i bloguer que denuncia la corrupció. Navalni no s’ha pogut presentar als comicis per complir les sentències de malversació de fons públics, acusacions que ell nega i que veu com a part d’una campanya orquestrada pel Kremlin. Avui crida a boicotejar els comicis.

Hi ha dues figures més que en algun moment havien pensat la possibilitat de presentar-se a les presidencials del 2018: Mikhaïl Khodorkovski, l’expetrolier que va passar deu anys a la presó i amnistiat per Putin que viu a l’exili i sobre qui pesen ordres de captura internacional, i Borís Nemtsov, l’opositor assassinat fa tres anys a pocs metres del Kremlin.