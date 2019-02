Tot esperant l’esclat d’indignació a Catalunya

Les protestes d’adolescents que s’escampen per Europa com un clam perquè els estats deixin de fer el desentès sobre el canvi climàtic no ressonen a Catalunya ni a cap ciutat de l’Estat. És qüestió de temps que la indignació, també aquí, es canalitzi cap als carrers, opina el divulgador ambiental i escriptor Jordi Bigues. “Pot esclatar d’un moment a l’altre, perquè els joves també veuen l’enganyifa entre les amenaces que els diuen que s’acosten i la resposta que s’hi està donant, sense polítiques agosarades contra el canvi climàtic”, defensa. Bigues sosté que l’ecologisme català fa front sobretot a les “emergències immediates” però que la protesta pel clima no és encara part de l’estratègia central del moviment. Pel que fa a l’educació ambiental que reben nens i joves, explica que va a més, però que, no només Catalunya sinó el conjunt de l’Estat, “avança sempre al vagó de cua” respecte d’altres països d’Europa.

L’entitat ecologista SEO Birdlife corrobora que hi ha una “alarma” i una indignació per les qüestions ambientals a Espanya però que l’activisme encara no s’ha organitzat, sinó que actua a partir de decisions individuals (què compren, què mengen). “Potser, com en el cas de l’adolescent Greta a Suècia, ens cal una figura que encengui la metxa”, aventura David Howell, responsable de canvi climàtic de l’ONG. Afegeix que la junta directiva ja està en contacte amb la secció juvenil de SEO Birdlife per preguntar als menors “com veuen l’escenari actual, què comenten amb els companys” i si exploren com i quan sumar-se a la mobilització global, que les generacions més joves estan decidides, si cal, a liderar perquè es tingui en compte l’herència que hauran de gestionar ells al planeta les pròximes dècades.