Una nova caravana de migrants hondurenys inicia el camí cap als EUA

Una nova caravana de 500 ciutadans hondurenys ha iniciat aquest dimarts a la matinada el seu camí migratori amb l'objectiu final d'arribar als Estats Units. Com en l'episodi de l'octubre, quan milers de migrants llatinoamericans es van unir per fer junts el seu camí – tot i que finalment va ser frustrat a Mèxic– cap a terra estatunidenca, aquestes persones tenen pensat travessar Hondures, Guatemala i Mèxic fins a arribar a la polèmica frontera dels EUA amb l'estat mexicà.

Tot saben que el camí no serà gens fàcil. Les autoritats hondurenyes fa dies que intenten convèncer els organitzadors perquè abandonin la seva intenció, ja que asseguren que la ruta està plena de perills i de riscos. Durant el camí, els immigrants són víctimes de robatoris, segrestos, extorsions i fins i tot violacions i assassinats de bandes criminals organitzades.

540x306 Un grup d'immigrants hondurenys pugen a un vehicle per iniciar el seu camí cap al nord. / JORGE CABRERA/REUTERS Un grup d'immigrants hondurenys pugen a un vehicle per iniciar el seu camí cap al nord. / JORGE CABRERA/REUTERS

En canvi, els ciutadans contesten que no tenen alternativa: la pobresa, la falta de feina i també la inseguretat i la violència fan molt difícil el seu dia a dia. Entre els integrants hi ha homes, dones, infants i fins i tot gent gran.

"És una decisió difícil", ha explicat a l'agència de notícies Efe Rosa Yolanda López, una de les hondurenyes que formen part d'aquesta caravana. Ella, per exemple, viatja amb un dels seus set fills i diu que es va assabentar de l'organització d'aquest viatge a través de les xarxes socials.

Contra les directrius del govern

Des del Centre d'Investigació i Promoció dels Drets Humans a Hondures, adverteixen que podrien aparèixer més caravanes. "Un altre petit grup de migrants és a la Gran Central Metropolitana [la principal terminal d'autobusos de San Pedro Sula] esperant persones perquè se sumin al viatge i marxar", han explicat a Efe.

540x306 Un grup de joves que formen part d'aquesta caravana de migrants hondurenys. / JORGE CABRERA/REUTERS Un grup de joves que formen part d'aquesta caravana de migrants hondurenys. / JORGE CABRERA/REUTERS

Sembla, doncs, que malgrat tota la campanya de rebuig que ha promogut el govern hondureny al voltant d'aquesta sortida de migrants, la necessitat i la por de la gent és molt més gran. Tot i això, la presència de militars i policia al llarg del camí –tant a Hondures com als altres països– preocupa.

Des d'aquesta associació, reiteren que el govern "ha de respectar el dret a la migració". Reclamen també que la solució que el govern hauria de donar és la de lluitar per combatre la inseguretat, la pobresa i la fam que hi ha al país.



Moltes associacions humanitàries també critiquen el paper i la campanya dels Estats Units per evitar l'arribada –fins i tot la sortida– d'aquestes persones cap al país nord-americà. Malgrat això, el Centre d'Investigació i Promoció dels Drets Humans a Hondures calcula que uns 300 ciutadans hondurenys fugen cada dia del país llatinoamericà.