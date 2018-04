La caravana de migrants que critica Trump

Nikolle Contreras, de 27 anys, somriu sarcàsticament mentre mira els altres integrants d'un grup de centreamericans que participen en el Viacrucis Migrant, una caravana que el president nord-americà Donald Trump ha qualificat de perillosa i ha fet servir com a justificació per mobilitzar les tropes a la frontera amb Mèxic.

Hi ha més de mil persones, la majoria dones i nens, assegudes sota l'ombra dels arbres i dins d'albergs improvisats en un complex esportiu a la localitat de Matías Romero, a l'estat mexicà d'Oaxaca, a més de 1.700 quilòmetres de la frontera amb els Estats Units. Molts no han menjat pràcticament d'ençà que fa una setmana que van començar el trajecte cap al sud. Aquí tothom s'enfronta a un futur incert.

"Imagina't!", diu Contreras, una hondurenya que treballa en una 'maquiladora' i espera poder demanar asil als Estats Units. "[Trump] té tants problemes per resoldre i es fica amb la caravana!"

Els migrants, gairebé tots hondurenys, van sortir de la ciutat mexicana de Tapachula, a Chiapas, el 25 de març i van viatjar durant dies cap al nord —a peu, fent autoestop o en tren— per escapar-se de la violència i la pobresa als seus països d'origen i buscar una vida millor. Aquest tipus de migració massiva és gairebé un clàssic durant els dies al voltant de la Setmana Santa, i és una manera d'atreure l'atenció mundial sobre els periples i perills a què s'enfronten els migrants.

Aquest any el Viacrucis Migrant ha atret molta més atenció, sobretot la de Trump (aparentment després que se n'assabentés veient el canal Fox News). El diumenge 1 d'abril va començar a tuitejar sobre aquesta marxa: va assegurar que hi havia ramats de migrants "perillosos" camí de la frontera. A més, va demanar que els funcionaris mexicans detinguessin el grup, possiblement sota pena de castigar en la renegociació de pactes comercials com el TLCAN, el tractat de lliure comerç entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà.

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime!