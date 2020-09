El cardenal destituït pel Papa defensa la seva innocència

En una trobada de vint minuts, el papa Francesc va forçar dijous la dimissió del cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants, i el va obligar a renunciar als seus drets cardenalicis després que el seu nom aparegués implicat en un presumpte cas de malversació relacionat amb els fons de la secretaria d’Estat i de l’Òbol de Sant Pere, l’organisme que gestiona les donacions dels fidels a l’Església catòlica.

Segons va avançar aquest divendres el setmanari L’Espresso, el cardenal Becciu, de 72 anys, hauria enviat fons de la Conferència Episcopal Italiana i de l’Òbol de Sant Pere a la cooperativa Spes, que pertany al seu germà, Tonino Becciu.

El breu comunicat oficial, difós dijous a última hora, es limitava a informar, en el més pur estil vaticà, que el papa Francesc “havia acceptat la renúncia” del cardenal d’origen sard, ex número tres de la Santa Seu. Una veritat a mitges, perquè en realitat amagava un acomiadament fulminant, el primer d’aquestes característiques des que el 2015 van forçar a renunciar l’arquebisbe emèrit d'Edimburg quan es va saber que havia abusat sexualment de seminaristes.

“Em sento perdut”

I en un altre canvi de guió inesperat, el cardenal ha convocat aquest divendres una roda de premsa a Roma per defensar-se públicament de les acusacions del Papa. “És tot estrany. Em sento perdut. Fins ahir a les sis de la tarda em sentia amic del Papa, fidel al Papa. Després, el Papa em diu que ja no té confiança en mi perquè els magistrats li han dit que hauria comès un acte de malversació”.

Becciu va qualificar de “surrealista” la reunió en què el pontífex li va comunicar que havia de presentar la dimissió i renunciar a la porpra i als seus drets de cardenal, entre els quals hi ha participar en un futur conclave i optar a ser elegit successor de Francesc. “No vaig entendre bé per què el Papa em demanava renunciar als privilegis, per què aquesta gravetat”, ha lamentat el prelat, que assegura que el Papa té una informació “errònia”.

El nom del cardenal va ser esquitxat fa uns mesos per la investigació oberta per la Fiscalia vaticana per aclarir operacions financeres presumptament irregulars relacionades amb la compravenda d’un immoble a Londres, amb fons de l’Òbol de Sant Pere i de la secretaria d’Estat, quan Becciu era el número dos d’aquest organisme, un càrrec equivalent al d’un ministre de l’Interior. Una operació poc transparent que va deixar un forat de gairebé 400 milions d’euros en els balanços de la Santa Seu.

Investigació oberta

L’octubre passat la magistratura va confiscar documents i dispositius electrònics de la primera secció de la secretaria d’Estat i de l'Autoritat d’Informació Financera (AIF), l’organisme que treballa per prevenir delictes econòmics. Cinc funcionaris, entre els quals hi havia el director de l’AIF i el sacerdot Mauro Carlino, antic secretari personal de Becciu, van ser suspesos de sou i feina. A l’estiu les autoritats vaticanes van ordenar la detenció de l’empresari italià Gianluigi Torzi, acusat d’extorsió i blanqueig de capitals, en el marc d’aquesta investigació, encara en curs.

Davant els periodistes, Becciu va reconèixer “haver destinat” 100.000 euros a Càritas, però va assegurar que aquests fons mai van arribar a la cooperativa del seu germà, que col·labora amb l’ONG de l’Església a Sardenya. Pel que fa a l’altre germà, que presumptament va rebre contractes per valor de 140.000 euros per realitzar treballs de fusteria en llocs on Becciu va treballar a la nunciatura, el cardenal va assegurar que no veia que fos un delicte.