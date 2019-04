La carta de comiat d'Alan García abans de suïcidar-se

"Alan García, present!", es podia llegir en una pancarta en un edifici del centre de Lima aquest divendres amb un gran retrat de l'expresident peruà que es va treure la vida d'un tret dimecres quan la policia pretenia detenir-lo per la seva presumpta vinculació en un cas de corrupció de la constructora Odebrecht. Milers de persones van dir adeu a l'exmandatari a la capital peruana. Els seus seguidors van acudir amb profusió de banderes peruanes i van entonar càntics patriòtics. El que ningú s'imaginava, però, és que Alan García realment estaria present en el seu últim comiat. L'expresident peruà va deixar una carta escrita abans de disparar-se al cap per posar fi a la seva vida. La seva filla la va llegir durant el funeral. Tothom es va quedar amb el cor glaçat.

Luciana García, la filla de l'expresident, va prendre la paraula a l'aula magna de la Casa del Poble, la seu del Partit Aprista Peruà (PAP) -la formació a la qual pertanyia Alan García-, i va començar a llegir la carta de comiat del seu pare: "Vaig complir la missió de portar l'aprisme al poder en dues ocasions i vam tornar a impulsar la seva força social. Crec que aquesta va ser la missió de la meva existència [...] Deixo als meus fills la dignitat de les meves decisions; als meus companys, un senyal d'orgull. I el meu cadàver com una mostra del meu menyspreu cap als meus adversaris", deia la carta.

L'aula magna va quedar aleshores en silenci absolut. Després, tot van ser aplaudiments i crits. L'advocat de l'expresident, Erasmo Reyna, va difondre la missiva per Twitter. Es tracta d'un escrit de quatre paràgrafs, firmat i amb dues empremtes dactilars.

“Les dejó a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio a mis adversarios por que ya cumplí la misión que me impuse”

Carta de Alan García!

!Alan dignidad! pic.twitter.com/ZahthJT3GX — Erasmo Reyna (@ereynaabogado) 19 d’abril de 2019

La carta també diu: "Els nostres adversaris van optar per l'estratègia de criminalitzar-me durant més de trenta anys. Però mai no van trobar res i els vaig tornar a derrotar perquè només trobaran les seves especulacions i frustracions. I afegeix: "En aquest temps de rumors i odis repetits que la majoria creuen veritats, he vist com s'utilitzen els procediments per humiliar o vexar, i no pas per trobar la veritat". La missiva acaba amb la següent frase: "Que Déu, amb qui vaig amb dignitat, protegeixi els de bon cor i els més humils".

El fèretre d'Alan García va ser transportat sobre les espatlles d'alguns dels seus seguidors des de la seu del PAP fins a la plaça San Martín, la més gran i emblemàtica de Lima per haver estat escenari de grans jornades polítiques i ciutadanes. Allà una multitud esperava el fèretre, que va ser rebut amb els següent lemes: "Alan, dignitat!" o "Sempre dempeus, mai agenollat". El cos va ser incinerat en una cerimònia privada. Abans, el fill petit de l'expresident, Federico Danton, de 14 anys, va firmar sobre el taüt del seu pare un document per convertir-se en militant del Partit Aprista Peruà.