Les cartes tarden deu anys a arribar a Palestina

En una oficina ministerial de l’Autoritat Palestina de Jericó, 45 quilòmetres a l’est de Jerusalem, un grup de treballadors del servei postal local s’esforcen per classificar més de deu tones de cartes i paquets que el servei postal israelià els acaba de lliurar de cop amb un retard de fins a deu anys.

Una cadira de rodes figura entre les trameses, rebudes durant l’última dècada, que Israel encara no havia lliurat als palestins. Segons els acords entre les dues entitats, Israel es fa càrrec de la recepció del correu i el lliura al servei postal palestí. Per explicar el retard, que els palestins consideren “injustificable”, els israelians han apel·lat als habituals “motius de seguretat”, una excusa freqüent, sense donar més detalls.

La cadira de rodes va ser tramesa des de Turquia fa tres anys, un any després de l’última guerra de Gaza, del 2014. Ara podrà viatjar fins a la franja per trobar-se amb el seu destinatari, que segurament és un dels milers de persones que van ser ferides durant aquell conflicte. “No hi ha cap dubte, va ser qualificada de risc per a la seguretat d’Israel”, ha comentat un funcionari palestí amb sorna.

Acords vulnerats

Un acord del 2016 permet que els palestins de Cisjordània i la franja de Gaza -territoris que van ser ocupats militarment per Israel durant la guerra del 1967- rebin el seu correu a través de Jordània i no d’Israel. Tot i això, aquest acord encara no s’aplica i Israel governa l’aixeta que deixa circular el correu dels palestins quan ho considera oportú. En aquest cas, una dècada més tard. Els colons jueus i els soldats israelians van abandonar la franja el 2005, però des del 2007, quan Hamàs va donar un contracop d’estat, la franja viu en una situació de bloqueig en condicions molt difícils.

Segons el ministre de Comunicacions palestí, Alam Musa, Israel continua sense aplicar l’acord del 2016 i, per tant, està “violant” els compromisos internacionals que ha firmat, una de les acusacions que més sovint fan els palestins, però que rarament té conseqüències a la pràctica. El ministre palestí ha lamentat que alguns dels paquets que s’han rebut a Jericó estiguin trencats i que d’altres hagin arribat en molt mal estat. Per exemple, hi ha cartes que s’han deteriorat amb el pas del temps. El ministeri ha ordenat als seus funcionaris que escriguin una nota als paquets on s’expliqui que el servei postal palestí no es fa responsable dels danys que ha causat Israel. A la nota també hi consta que tampoc es responsabilitza dels retards, que en cap cas han sigut culpa dels carters palestins.

La delegació de correus de Jericó creu que hauran de passar almenys dues setmanes abans que es normalitzi la situació i la distribució del correu torni a la rutina. Però no descarta que torni a passar una cosa semblant en el futur, almenys mentre els palestins no puguin rebre el seu correu a través de Jordània i hagin de fer-ho a través d’Israel.

COGAT, l’oficina de Coordinació de les Activitats del Govern Israelià als Territoris (ocupats), que depèn de l’exèrcit, ha explicat mitjançant un comunicat que l’entrega d’aquesta part de correu als palestins és una acció de bona voluntat amb la qual pretenen contribuir a l’entesa entre les dues parts.