La CDU de Merkel aposta pel continuisme amb l'elecció d'Armin Laschet com a nou líder

Armin Laschet ha sigut escollit aquest dissabte nou president de la Unió Cristianodemòcrata alemanya (CDU), el partit de la cancellera Angela Merkel. Laschet, president de l'estat federat de Rin del Nord - Westfàlia, ha obtingut el suport de 521 dels 1.001 delegats del partit al congrés celebrat entre ahir i avui, i s'ha imposat a Friedrich Merz, el candidat més conservador, que ha obtingut 466 vots.

Laschet i Merz han arribat a la votació definitiva després d'haver quedat pràcticament empatats a la primera volta, amb 380 i 385 vots, respectivament. El tercer candidat, Norbert Röttgen, ha rebut el suport de 224 delegats i ha quedat eliminat.

Tot i que Merkel no s'havia posicionat explícitament a favor de cap dels candidats, Laschet, de perfil moderat, era considerat el candidat més proper a la cancellera i s'espera que aposti pel continuisme. Merz, en canvi, tenia intenció de fer girar el partit cap a la dreta per recuperar els vots que han anat a parar a la ultradretana Alternativa per a Alemanya, mentre que Röttgen proposava una modernització de la formació.

De fet, el candidat guanyador tenia el suport d'una de les figures més cobejades ara mateix del centredreta alemany, el ministre de Salut, Jens Spahn, que ha guanyat popularitat gràcies a la seva gestió de la pandèmia i que podria convertir-se en el nou candidat del partit a la cancelleria.

Adeu a Merkel

Amb l'elecció del seu nou president, la CDU comença a tancar l'era d'Angela Merkel, que de fet ja va deixar el lideratge del partit a finals del 2018. Però la seva successora, Annegret Kramp-Karrenbauer, va renunciar al càrrec el febrer de l'any passat sense haver tingut temps d'imprimir el seu segell al partit.

Merkel deixarà la cancelleria (on va arribar l'any 2005) després de les eleccions legislatives del 26 de setembre, i el repte més important del nou líder de la CDU serà decidir qui serà el candidat del partit a aspirar a substituir-la al capdavant del govern alemany. Tradicionalment l'aspirant a la cancelleria ha sigut el president de la formació, però en aquesta ocasió la norma podria canviar.

Els dos noms que sonen amb més força per ser els caps de llista conservadors als comicis de la tardor (tot i que cap dels dos no s'ha postulat formalment) són el del president de Baviera i líder de la CSU (el soci bavarès de la CDU), Markus Söder, i el del ministre de Salut, Jens Spahn. La victòria de Laschet, a qui Spahn s'havia unit, permet que el ministre surti amb avantatge.