Un centenar de morts en un naufragi davant de les costes de Líbia

Més de cent persones es donen per mortes en un naufragi al davant de les costes de Líbia. Les víctimes intentaven creuar el mar Mediterrani en dues barcasses amb gairebé 400 persones més, tot migrants que intentaven arribar a Itàlia, quan les embarcacions es van enfonsar en fallar el motor d'una i en perdre aire l'altra. Els incidents van passar l'1 de setembre, fa 11 dies, però no ha transcendit fins aquest dimarts, segons ha explicat Metges Sense Fronteres (MSF), ja que la pressió contra les ONGs europees de rescat ha fet que no n'hi hagi cap operant en aquesta zona.

La guàrdia costanera de Líbia, que rep el suport financer i logístic de la Unió Europea i està molt qüestionada pels seus mètodes violents, va anar al rescat dels nàufrags i va aconseguir salvar 276 persones. Els supervivents, segons el relat de l'organització humanitària, van ser traslladats de nou a Líbia i conduïts fins a un centre de detenció, on continuen tancats en unes condicions de misèria i sense cap tipus de suport. Entre el grup hi ha diverses embarassades i menors d'edat, segons l'ONG.

Consultats avui per l'agència Efe, els serveis de guardacostes libis han evitat confirmar o desmentir la informació. Un supervivent va explicar a MSF que els "salvadors europeus" havien arribat amb avions i van llançar flotadors salvavides però els nàufrags van haver d'esperar hores aferrats a les restes de les barcasses.

Sense testimonis al Mediterrani central



Les costes que s'estenen entre Trípoli i la frontera amb Tunísia s'han convertit en els últims dos anys en el principal bastió de les màfies de tràfic de migrants, tot i la presència de patrulleres europees.

Segons dades de l'Organització Internacional de les Migracions (OIM), vinculada a l'ONU, almenys 171.635 immigrants irregulars van aconseguir creuar a Europa el 2017, mentre que 3.116 van desaparèixer al mar.

Des de l'inici del 2018, prop de 21.000 han aconseguit creuar a través de l'anomenada ruta central de la Mediterrània, que parteix de les costes de Líbia i Tunísia rumb a Itàlia i Malta, i més de 1.100 han mort en l'intent.