La cerimònia budista dels nens de la cova

Amb el senzill vestit blanc de novici i després de rapar-se els cabells en una cerimònia solemne, els nens rescatats de la cova de Tailàndia es van ordenar ahir monjos budistes al temple de Phra That Doi Wao, a la província de Chiang Rai, al nord del país. Els van ungir el cap, van fer ofrenes a les estàtues daurades de Buda i van resar en silenci abans d’estar-se deu dies en total clausura i silenci com a monjos budistes. És un ritu que segueixen molts adolescents tailandesos i que gairebé tots els nens de la cova, 11 dels 12 membres de l’equip de futbol dels Senglars -tots els nens menys un, que és cristià- i el seu entrenador, de 25 anys, van decidir celebrar conjuntament ahir i fer-ho en honor al submarinista que va morir durant les tasques de rescat per salvar-los, Samar Kunan. L’operatiu de rescat, que va aconseguir treure els nens de la cova després de més de dues setmanes atrapats per la pujada de les aigües a causa del monsó, va involucrar experts en submarinisme de diversos països i va captar l’atenció de tot el món.

En directe per Facebook

Ahir la seva cerimònia d’ordenació com a monjos budistes (en un país on més del 90% de la població professa aquesta religió) va ser retransmesa també en directe a través de Facebook. Les famílies havien anunciat ja fa dies que els nens, d’entre 11 i 16 anys, s’ordenarien monjos i farien uns dies de clausura monacal per agrair el seu rescat i retre homenatge al submarinista mort. “El temps que passin al monestir també és per a la seva protecció”, deia l’avi d’un dels nens. Tot just la setmana passada els nens i l’entrenador van sortir de l’hospital on s’havien estat recuperant després de ser rescatats de la cova, entre el 9 i l’11 de juliol. L’equip de futbol i l’entrenador van entrar a la cova de Tham Luang el 23 de juny per fer una visita a aquesta cavitat natural, que no havien vist mai. Però la pluja, que els va sorprendre a dins, va negar l’entrada de la cova i va bloquejar-ne la sortida. Durant nou dies els nens van sobreviure només bevent l’aigua que es filtrava per les parets, perquè no tenien res per menjar. Fins que el 2 de juliol dos submarinistes britànics que participaven a les tasques de recerca els van trobar en una gruta. Ahir mateix la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va rebre amb tots els honors l’equip britànic que es va desplaçar a Tailàndia per al rescat, acompanyada de l’ambaixador tailandès a Londres.

L’operatiu de salvament dels nens va durar encara una setmana més. Segons es va saber més tard, els nens van haver de ser sedats per evitar que entressin en pànic durant la sortida sota l’aigua. Dos bussejadors van escortar cada nen al llarg dels quatre quilòmetres que els separaven de l’entrada de la cova. Un cop fora, només han ofert una roda de premsa amb preguntes acordades prèviament. La protecció dels nens ha sigut total i molt curosa, per evitar els possibles traumes psicològics derivats de l’experiència.