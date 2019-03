El segon ciutadà espanyol assassinat a Londres en menys d'un mes, víctima número 21 de l'onada de crims amb ganivets

David Martínez, de 26 anys, resident al barri de Leyton, a l'est de Londres, ha estat assassinat aquest dimecres a la tarda, convertint-se així en el segon ciutadà espanyol que mor víctima de l'onada de crims amb arma blanca que sacseja la ciutat i el país, i que des de principis d'any s'ha cobrat ja 21 víctimes.

Un portaveu d'Scotland Yard ha informat aquest migdia de dijous que, segons els primers indicis, David Martínez va ser víctima de l'atac en una adreça residencial propera a la seva, i que, amb tota probabilitat, l'homicida coneixia la víctima. Martínez va aconseguir sortir del domicili on va tenir lloc l'agressió i va caure, ferit de mort, al carrer North Birrkbeck Road. Testimonis presencials citats per l''Evening Standard' asseguren que corria descalç quan va sortir de l'immoble on va ser agredit. La policia descarta, de moment, que estigui relacionat amb lluites entre bandes urbanes.

L'altre ciutadà espanyol assassinat durant els primers tres mesos de l'any a Londres ha estat David López Fernández, de 38 anys. López Fernández va ser trobat amb ferides de ganivet a un carrer del barri de Tower Hamlets, també a l'est de Londres, el 25 de febrer.

L'assassinat de David Martínez ha tingut lloc el mateix dia en què el ministre de l'Interior britànic, Sajid Javid, es reunís amb diferents cossos policials per tractar el que el mateix ministre ha qualificat de "plaga". Des de principis d'any, al Regne Unit s'han registrat 21 assassinats per arma blanca, la majoria contra adolescents. El passat cap de setmana, divendres a la tarda, un noia de 17 anys va ser morta a un parc de l'est de Londres. L'endemà a la tarda, un noi també de 17 anys era abatut per ferides d'arma blanca a un poble de les rodalies de Manchester.

La policia ha elevat diferents queixes sobre la manca de recursos amb què ha de fer front a l'onada d'assassinats. I fins i tot la número 1 de Scotland Yard, Cressida Dick, ha contradit sorollosament la primera ministra, Theresa May, quan aquesta va assegurar, a principis de setmana, que l'augment de crims no està relacionat amb les retallades que han patit els cossos i forces policials des del 2010, just el mateix any en què May va ser nomenada ministra de l'Interior del govern de David Cameron. Des d'aleshores, els conservadors han retallat més de 22.000 efectius policials.

Les estadístiques sobre criminalitat amb arma blanca al Regne Unit són demolidores. Aquest dimecres, l'onada d'assassinats va concentrar la majoria de les intervencions al Parlament durant la sessió de control de la primera ministra, a què se la fa directe responsable pel seu passat al davant d'Interior. El 2018 es va tancar amb 285 morts per ganivets, el pitjor registre des de la Segona Guerra Mundial.