Un avió ruixa amb combustible algunes escoles abans de fer un aterratge d'emergència a Los Angeles

Un avió que es preparava per fer un aterratge d'emergència a l'aeroport internacional de Los Angeles va ruixar amb combustible, dimarts al matí, una zona d'escoles del comtat. Fins a 60 persones, entre les quals molts nens, van haver de rebre tractament per irritacions de la pell i problemes respiratoris, i els bombers van evacuar les escoles. Malgrat tot, no hi ha ferits greus.

Un vídeo gravat des de terra mostra com l'avió vola a una altura molt baixa, perquè es distingeix perfectament el logo de la companyia Delta Air Lines a la part inferior. A la gravació es pot veure com dos raigs de combustible emergeixen de les ales i deixen rere seu una estela blanca sobre el cel blau.

Delta va emetre un comunicat dimarts a la nit dient que l'avió, un Boeing 777 que volava de Los Angeles a Xangai, "havia presentat problemes amb el motor que l'obligaven a tornar a l'aeroport poc després d'enlairar-se". El llançament del fuel es va produir per reduir el pes de l'aparell i així facilitar-ne l'aterratge.

Segons ha dit l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units en un tuit, és una pràctica habitual en els aterratges d'emergència d'avions que duen els dipòsits de combustible plens. Però les lleis d'aviació estipulen que s'ha de fer sobre àrees especialment designades, i a una altura suficient perquè el combustible es dissolgui abans d'arribar a terra. La institució ha obert una "investigació minuciosa" per aclarir les circumstàncies de l'incident.

Segons informa Los Angeles Times, almenys dues de les escoles afectades feien justament la pausa d'esbarjo quan l'avió les va ruixar amb combustible. Un testimoni explicava al mateix diari que els que eren al pati van sentir "com si plogués" i després van notar una olor desagradable que els va fer entrar corrents a l'escola.

El Boeing 777 té vint anys i Delta l'utilitza diàriament per connectar Los Angeles amb la ciutat xinesa de Xangai, en un vol que dura 13 hores sense escales. En les últimes setmanes també havia volat ocasionalment a París i a Tòquio. Segons el testimoni dels passatgers que hi anaven dimarts, en tot moment es va mantenir la calma durant els 25 minuts que va durar el vol avortat.

651x366 Alumnes de l'Escola Elemental de Cudahy són evacuats pels bombers / ETIENNE LAURENT / EFE Alumnes de l'Escola Elemental de Cudahy són evacuats pels bombers / ETIENNE LAURENT / EFE

L'incident ha generat una certa indignació entre la comunitat de Cudahy, la localitat de Los Angeles on hi havia els centres educatius més afectats. Aquesta regió del sud-est del comtat ha viscut una polèmica recent per les emissions cancerígenes que procedien d'una planta de reciclatge de bateries i, per tant, és especialment sensible als problemes mediambientals. La seva alcaldessa, Elizabeth Alcantar, deia a Los Angeles Times que estava "molt enfadada" i es preguntava: "Per què sempre és la nostra comunitat la que ha de rebre la pitjor part d'aquestes situacions?"