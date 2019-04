Els primers veïns comencen a tornar al municipi que alberga la planta nuclear de Fukushima

Les autoritats han aixecat la restricció d'entrada a dos districtes d'una de les dues poblacions a les quals pertany la planta nuclear de Fukushima, al Japó. Vuit anys després del terratrèmol i el tsunami que van destrossar el complex i van crear el desastre ecològic més important de la història del país, els primers veïns començaran a tornar a la zona més pròxima a la catàstrofe.

La prohibició ha estat aixecada en una zona que representa el 40% de la ciutat d'Okuma, una de les dues poblacions que alberga la planta nuclear, mentre que la major part de la localitat segueix sent territori bloquejat. Però dels més de 11.500 habitants que tenia Okuma abans del desastre de Fukushima, només 367 segueixen avui registrats com a residents oficials, segons el diari nipó 'Asahi Shimbun'. El govern municipal confia que fins a 500 residents acabin tornant a la zona oberta aquest dimecres.

De fet, de les 11 localitats pròximes a la planta nuclear que van ser evacuades per la catàstrofe, només dues mantenen encara la prohibició d'accés, Okuma i Futaba, que són les dues que alberguen la planta nuclear dins del seu territori municipal. Però als dos districtes d'Okuma a què ja es permet tornar a partir d'aquest 10 d'abril només hi vivia el 3,5% de la població de la localitat.

Als nou municipis on durant aquests anys s'han anat aixecant les restriccions d'entrada, només ha tornat el 26% de la població que hi vivia abans del tsunami. El temor als encara elevats índex de radiació en algunes zones de la regió fan que la majoria hagi optat per iniciar una nova vida en una altra part del país, malgrat que un part dels evacuats encara estan en albergs temporals.

Amb tot, el govern local d'Okuma sembla decidit a recuperar la normalitat en la mesura del possible i espera que l'ordre d'evacuació a tota la ciutat es pugui aixecar l'any 2022. Als dos districtes oberts aquest dimecres s'hi han començat ja les tasques de construcció d'uns 50 edificis nous, per a botigues i habitatges, segons la premsa local. També hi ha previst fer una cerimònia oficial el 14 d'abril per inaugurar un nou ajuntament.

Des del 2016, abans i tot que s'aixequés la prohibició, s'havien instal·lat en aquesta zona d'Okuma fins a 700 treballadors de l'empresa energètica Tepco, propietària de la planta nuclear de Fukushima, en dormitoris construïts per a ells.