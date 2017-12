Un acord comercial entre la UE i Londres impossible de negociar

Puntada de peu cap endavant i ja arribarà el moment de xocar amb la realitat. Des del primer dia és la tàctica de la negociació del Brexit i ahir es va posar un cop més de manifest quan la Unió Europea (UE) i el Regne Unit van oficialitzar el final de la primera fase i, en teoria, l’inici de la segona. Ho van fer quan, seguint la recomanació de la Comissió, el Consell Europeu va acceptar en la cimera de Brussel·les que hi ha hagut un “progrés suficient” en les converses de divorci per avançar cap a una segona fase de negociació i pactar un eventual acord comercial entre el Regne Unit i la UE.

Però Londres s’ha lligat la corda al coll. A partir d’ara es trobarà faltat de temps i en una cursa contra el rellotge per tancar un acord comercial efectiu abans que el Brexit esdevingui realitat: en principi, el 30 de març del 2019 a la mitjanit. I només queden 467 dies. Aquesta data, però, pot quedar esborrada del calendari si la setmana vinent el Parlament vota contra la decisió del govern britànic de fixar-la.

Unanimitat entre els experts

Però els fets van per un altre camí. Ho sostenen, a més del negociador en cap de la UE, el francès Michel Barnier, els quatre especialistes en legislació europea, política, relacions internacionals i comerç internacional consultats per l’ARA aquesta setmana. Es tracta d’Anand Menon, Catherine Barnard, Jonathan Portes i Simon Usherwood, del centre de recerca The UK in a Changing Europe (UKCHE), promogut pel King’s College de Londres, i en què hi ha acadèmics, entre altres de la London School of Economics i de les universitats d’Oxford i de Cambridge.

Catherine Barnard, de l’Escola de Lleis de Cambridge, és molt contundent sobre el temps del procés de sortida de la UE. “És impossible aconseguir signar un acord comercial perquè sigui vigent en el moment de la sortida oficial del Regne Unit de la UE. Un com el del Canadà, que té més de 2.000 pàgines i milers d’annexos, va trigar a completar-se més de cinc anys”, adverteix.

Dimarts passat ho va dir el mateix Michel Barnier, en assegurar que a finals d’octubre de l’any vinent només es podrà haver enllestit “una declaració política” que esbossi el caràcter de les futures relacions comercials. Res més. I Catherine Barnard afegeix que tanmateix “caldran almenys sis mesos perquè l’acord, si n’hi ha, sigui ratificat pels diferents estats membres i, en alguns casos, pels Parlaments regionals: en total, 34 institucions”.

A més, a la complexitat d’aquest procés s’hi ha d’afegir ara el fet que el Parlament britànic també haurà de donar-hi el vistiplau final.

De fet, el primer escull per complir el calendari ja es va posar de manifest ahir. Mentre que Theresa May, la primera ministra britànica, va afirmar en abandonar Brussel·les que les negociacions per a la “futura relació” començarien “immediatament”, des de la UE no esperen engegar-les fins a finals de març. Perquè abans caldrà establir les bases que regiran durant els inicialment dos anys de transició. “La prioritat màxima de Londres és acordar els termes de la transició. Sense que això quedi fixat no s’avançarà”, deia a aquest corresponsal Jonathan Portes, catedràtic d’economia del King’s College londinenc.

Un altre problema d’ordre polític amb què també s’enfrontarà May durant el període de transició és “com vendrà tot plegat als seus diputats”. Perquè, d’acord amb Portes, “la transició, tant si dura dos anys com si dura més, suposa que res canvia al Regne Unit pel que fa a la seva vinculació amb la UE, llevat que ho haurà d’acceptar tot sense tenir ni veu ni vot en res”. Difícil de pair.

El risc de ruptura, doncs, és enorme. També ho recorda Simon Usherwood, subdirector del Centre de Recerca sobre el Regne Unit i Europa: “Tot indica que dos anys no seran suficients per negociar i ratificar un acord sense precedents”. En aquest cas, May es pot veure assetjada pels brexiters durs perquè trenqui el joc i se’n vagi de la Unió sense pacte. “S’ha tancat la part més fàcil. Ara comença la tasca realment dura. I no hi ha temps”, conclou Usherwood.

Merkel: “Ara queda la part més difícil del Brexit”

Encara queden detalls per tancar de la primera part de les negociacions però els socis europeus ja miren cap a la segona fase, la que ha de definir com serà la futura relació entre la UE i el Regne Unit quan el país abandoni la UE, a finals de març del 2019, si es compleix el calendari. A la segona fase també s’han de negociar els detalls sobre el període de transició, que podria durar dos anys, en el qual el Regne Unit ja no formarà part del club europeu però encara mantindrà els lligams i les responsabilitats amb la UE.

A la cimera europea que es va celebrar ahir sense la presència de la primera ministra britànica, Theresa May, els 27 líders van donar llum verda al començament de la segona fase de les converses del Brexit, però els socis van advertir que les negociacions seran encara més dures. “Ara queda el més difícil”, va avisar la cancellera alemanya, Angela Merkel. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, també va subratllar que la segona fase seria “més exigent i desafiant”. Els socis pactaran les línies negociadores al març.