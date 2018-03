El comissari europeu d'Economia celebra l'aval a la Gran Coalició alemanya

El comissari europeu d'Assumptes Econòmics, el francès Pierre Moscovici, ha sigut el primer membre de la Comissió Europea (CE) de celebrar el 'sí' de les bases del Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) a reeditar la Gran Coalició amb el bloc de la cancellera Angela Merkel. L'aval hauria de servir perquè Merkel tornés a ser investida i acabar així amb més de cinc mesos de bloqueig polític al motor econòmic d'Europa.

En un missatge a les xarxes socials, Moscovici ha felicitat la militància de l'SPD pel seu vot "responsable i decisiu". Segons el socialista, "ara Alemanya està preparada per comprometre's amb una Europa més forta".

Congratulations to my @spdde friends for their responsible and decisive vote. Germany is now ready to engage for a stronger Europe. #GroKo 🇩🇪 🇪🇺