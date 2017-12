Una comissió demana acabar amb el celibat i el secret de confessió per evitar la pederàstia a Austràlia

Acabar amb el celibat entre els membres del clergat i obligar els sacerdots a denunciar casos d'abús sexual que els siguin explicats en confessió són algunes de les recomanacions que ha fet la comissió investigadora dels abusos a menors comesos en institucions públiques i religioses d'Austràlia.

En un informe de 17 volums entregat avui al govern australià, la comissió titlla la pederàstia de "tragèdia nacional" i documenta fins a 6.875 casos d'abús sexual a menors d'edat comesos majoritàriament abans dels anys 90, com una mostra del total.

"Desenes de milers de nens van ser abusats sexualment en les institucions australianes. Mai sabrem la xifra real, però sigui la que sigui, suposa una tragèdia nacional perpetrada durant generacions dins d'una de les nostres més respectades institucions", diu el document.



La investigació ha trobat "múltiples i persistents fallades d'institucions en la protecció dels menors, la cultura del secretisme i l'encobriment, i efectes devastadors que l'abús sexuals en la infància en la vida dels individus" afectats.

Segons l'informe, els casos de pederàstia a Austràlia "no són només unes quantes pomes podrides", sinó que l'església catòlica australiana va amagar deliberadament molts dels casos, amb acusacions inclús de trasllats de sacerdots a altres parròquies per evitar ser detectats.

La comissió considera que el celibat, tot i no ser causa directa, contribueix a que es produeixin abusos. "Per a molts membres del clergat i religiosos, el celibat és una idea inabastable que fa que visquin una doble vida i contribueix a una cultura del secret i la hipocresia, i aquesta cultura sembla haver contribuït a que s'obviï la transgressió del celibat i es minimitzi l'abús sexual com un lapse moral perdonable", diu l'informe.



Per això, entre les 400 recomanacions que fa l'informe, hi ha la de sol·licitar al Vaticà una reforma del dret canònic per fer el celibat voluntari i una altra per evitar el secret de confessió s'apliqui quan es tracti de casos d'abús sexual a menors.

No obstant, l'arquebisbe de Melbourne, Denis Hart, ja va advertir que el secret de confessió és una norma central del catolicisme i està penalitzat amb l'excomunió. "Suposaria ser expulsat de l'església, ai per tant és un tema molt seriós, un assumpte espiritual, i no vull complir les lleis de la terra però com a part de la meva identitat com a sacerdot he de seguir també el dret de confessió", va dir Hart. Preguntat sobre què faria ell si li confessen un cas de pederàstia, va respondre: "Tindria sentiments molt contradictoris, intentaria per tots els mitjans que aquella persona ho denunciés fora de la confessió, però no puc trencar el secret".