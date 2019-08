Una companyia vol fer vols comercials de 20 hores

¿Us imagineu un vol d’avió que durés 20 hores? ¿Ho aguantaríeu viatjant en classe turista? I en business? La companyia aèria australiana Qantas està determinada a posar en marxa vols directes que connectin Sydney amb les ciutats de Nova York i Londres, que durarien ni més ni menys que 20 hores. Segons l’aerolínia, aquest tipus de vols són perfectament factibles. Abans, però, vol comprovar els efectes que un trajecte tan summament llarg pot tenir per al cos humà.

Per aquesta raó, aquest octubre Qantas farà fins a tres vols experimentals d’aquestes característiques (dos des de Sydney a Nova York, i un altre fins a Londres), en els quals utilitzarà com a conillets d’Índies treballadors de la companyia. A cada vol hi viatjaran un màxim de quaranta persones, entre tripulació, personal de Qantas i un equip científic que analitzarà com influeixen en la salut i el benestar dels passatgers els patrons de son, el consum de menjar i beguda, la llum o el moviment físic durant el vol. Els científics també faran un seguiment dels pilots, que portaran un petit electroencefalograma per mesurar el seu estat d’alerta i determinar quines han de ser les pautes de treball i descans més adequades durant el trajecte.

Avions especials

Els vols experimentals es faran amb un Boeing 787-9, que Qantas acaba d’adquirir. Amb tot, la companyia no descarta utilitzar un Airbus en el futur per a aquests vols comercials. “Els vols d’ultradistància han de tenir en compte aspectes de sentit comú sobre el confort i el benestar dels passatgers i la tripulació”, va destacar ahir el director general de Qantas, Alan Joyce, a través d’un comunicat en què donava a entendre que els avions convencionals que existeixen en l’actualitat no serien factibles per a aquest tipus de vols. És a dir, l’empresa aspira a tenir avions amb un disseny interior diferent. Per exemple, es planteja que disposin de lliteres, un bar, una zona de joc per a infants o, fins i tot, un gimnàs. “Volem que hi hagi una zona on la gent es pugui estirar, fer exercici i hidratar-se”, va comentar ahir el director general de la companyia.

El que resulta evident, però, és que el bitllet d’avió no serà gens econòmic. La companyia no ho ha dit obertament, però deixa entreveure que es tractarà d’un servei de primera classe, o sigui, difícilment hi haurà seients de classe turista.

Si els vols experimentals són exitosos, Qantas té previst posar en marxa aquest servei l’any 2022. Es tractarà dels vols directes més llargs del món. L’aerolínia ja ofereix des de l’any passat un vol directe de 17 hores que connecta la ciutat de Perth, a la costa oest australiana, amb Londres. Aquests vols ja han servit a Qantas per obtenir informació sobre l’impacte de trajectes tan llargs en els passatgers i la tripulació.

El vol més llarg sense escales l’ofereix actualment Singapore Airlines, que des de l’any passat enllaça l’aeroport de Singapur amb el de Newark, situat a pocs quilòmetres de Nova York. Aquest trajecte dura 18 hores i mitja.