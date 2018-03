El comptable d'Auschwitz mor en llibertat als 96 anys

260x366 Gröning durant el primer dia de la vista en què se’l jutjava per cooperació en l’extermini al camp d’Auschwitz. / RONNY HARTMANN / REUTERS Gröning durant el primer dia de la vista en què se’l jutjava per cooperació en l’extermini al camp d’Auschwitz. / RONNY HARTMANN / REUTERS

Oskar Gröning, el comptable d'Auschwitz, ha mort aquest dilluns als 96 anys sense haver ingressat a la presó per complir la sentència de quatre anys a què havia sigut condemnat per complicitat amb l'assassinat de 300.000 jueus. L'antic membre de les SS hitlerianes ha mort en un hospital, segons ha informat el diari 'Der Spiegel'.





Gröning va servir en el camp d'extermini nazi d'Auschwitz entre els anys 1942 i 1944 en tasques d'oficina, com a comptable, i era una peça clau en el sàdic engranatge que va enviar milers de persones a les cambres de gas. Un tribunal va condemnar l'home el 2015 a quatre anys de presó i fa uns mesos el Tribunal Constitucional va ratificar la sentència i va ordenar-ne l'ingrés a presó; amb això va rebutjar el recurs presentat per la defensa, que al·legava raons d'edat i el seu precari estat de salut. De la mateixa manera, el land de la Baixa Saxònia li va denegar l'indult, però finalment Gröning ha mort en llibertat, sense haver trepitjat cap centre penitenciari .



El procés contra Gröning va durar quatre mesos i va ser un dels judicis tardans oberts en els últims anys contra els crims del nazisme a Alemanya. En una visita pública, l 'encausat va admetre la seva "complicitat moral" amb les morts d'Auschwitz, el més mortífer entre els camps d'extermini nazi, instal·lat a la Polònia ocupada, on es va encarregar de prendre i administrar el diners i les pertinences dels que hi arribaven com a militars.