El confinament avança arreu del món

França: de les eleccions municipals al tancament

Des de dimarts els francesos només poden sortir de casa per anar al metge, acomprar o a treballar, sempre que el teletreball no sigui possible. Qui surti al carrer sense un document que ho justifiqui s’exposa a ser sancionat: inicialment la multa era de 38 euros i ara ha passat a ser de 135 euros, i els que no la paguin hauran de pagar 375 euros de recàrrec. S’han mobilitzat 100.000 policies i gendarmes per fer complir les restriccions. Diumenge passat l’executiu d’Emmanuel Macron va mantenir la celebració de la primera volta de les eleccions municipals i finalment va suspendre la segona volta, que s’havia de celebrar demà. A més, el govern francès ha autoritzat que es requisin habitacions d’hotel per acollir les persones sense sostre mentre duri l’estat d’alerta.

La Xina: la contenció més agressiva

Després d’haver negat al principi l’emergència del nou virus, fins i tot perseguint policialment Li Wenliang, un dels metges que en va alertar, la Xina ha dut a terme la que es pot considerar l’operació més ràpida i agressiva de control d’epidèmies que s’ha fet a la història. El 23 de gener Pequín va decretar el confinament de la ciutat de Wuhan, epicentre del brot, d’11 milions de persones, i l’endemà la mesura es va ampliar als 60 milions de la província de Hubei. Cinc milions, però, ja havien sortit de la zona per l’Any Nou Xinès. Van confinar tothom a casa durant un mes i només es permetia sortir per comprar menjar o anar al metge. Es van construir hospitals per als casos greus i els lleus es van concentrar en centres d’aïllament habilitats en poliesportius i estadis. Tots els contactes van ser posats en quarantena. Un país de 1.400 milions d’habitants sembla que ha aconseguit controlar l’epidèmia, amb més de 81.000 infectats i 3.200 morts.

Itàlia mou l’exèrcit per fer complir les restriccions

Després dels primers confinaments al nord del país, el 22 de febrer, les autoritats italianes han endurit progressivament les restriccions, però l’epidèmia continua fora de control, amb més de 4.000 morts. Més de 53.000 persones han estat multades -amb fins a 200 euros- per saltar-se la prohibició de sortir el carrer, tret que sigui per comprar menjar o medicines, per una urgència o per anar a treballar. El govern ha ordenat prioritzar el teletreball i que a les fàbriques es garanteixin les mesures de seguretat i la distància entre treballadors. El transport públic continua funcionant, així com els bancs, els quioscos, els supermercats i les farmàcies, però la resta d’establiments han tancat. L’exèrcit s’ha desplegat a les zones del nord més afectades per garantir que es compleixin les mesures de confinament. Avui es restringirà l’accés als parcs i jardins i també es prohibirà fer esport a l’aire lliure en grup.

Califòrnia, Nova York i Illinois es tanquen

Califòrnia va declarar l’estat d’emergència el 5 de març i dijous a la nit va demanar als seus 40 milions d’habitants (és l’estat més poblat dels Estats Units) que es quedin confinats a casa seva durant les pròximes setmanes. El confinament arriba després que, tant en el terreny estatal com local, s’ha anat endurint gradualment la vida pública, tancant bars, gimnasos i sales de cinema i ordenant als restaurants que tanquin els menjadors i passin a l’entrega a domicili. Els últims dies també ha estat demanant a la gent que treballi des de casa. Encara que és una ordre del governador, el confinament és a la pràctica voluntari, perquè, a diferència d’altres llocs del món, la policia no el fa respectar. Els estats d’Illinois i de Nova York es van afegir ahir a la mesura, de manera que ja estan sota confinament 72 milions de nord-americans, és a dir, un 22% del total de la població dels Estats Units.

Bèlgica: a casa des de dimecres

Bèlgica, on ja s’han registrat 2.257 casos de contagi i 37morts, han anat augmentant progressivament al llarg d’aquesta setmana les mesures contra el coronavirus. Dimecres es va decretar el confinament de la població (amb l’excepció de l’opció de fer esport a l’aire lliure): es van tancar restaurants, bars i discoteques, es van suspendre tots els esdeveniments col·lectius i es van tancar les botigues els caps de setmana, excepte les farmàcies i els supermercats. La policia federal i les de districte són les responsables de fer respectar el confinament. A les escoles, el govern belga ha decidit mantenir un servei d’acollida per a les famílies que no puguin cuidar els seus fills, una mesura pensada per al personal sanitari, per evitar que els avis, que són població de risc, estiguin en contacte amb els nets. El govern va anunciar ahir restriccions a les fronteres per prohibir entrades i sortides “no essencials”.

Baviera es confina i espera la decisió de Merkel

El govern del land de Baviera va decretar ahir el confinament obligatori per als seus 13 milions d’habitants durant dues setmanes. La policia només deixarà sortir els ciutadans que hagin d’anar a treballar o al metge, o prendre l’aire sempre que aquestes activitats no les facin en grup. La decisió de les autoritats bavareses no suposa el tancament de fronteres i arriba abans que la cancellera Angela Merkel es reuneixi diumenge amb els dirigents regionals per analitzar si amplia les restriccions. A més de tancar les fronteres, la vida pública s’ha reduït dràsticament amb el tancament de locals d’oci, clubs i bars per a més de cinquanta persones. També els museus, teatres i sales de concerts estan tancats, i els restaurants han de mantenir una distància d’un metre i mig entre taules.