A la conquesta del Capitoli

Falten vuit dies per a les eleccions que determinaran si la presidència de Donald Trump queda en un mandat o si, per contra, els Estats Units aprofundeixen en el camí aïllacionista i populista del republicà. El que passi el 3 de novembre afectarà tot el món. Trump ha sigut un mandatari hostil amb els aliats històrics del país i deferent amb els enemics. Una presidència de Joe Biden serviria, en teoria, per començar a reconstruir els pilars dels ponts que han trontollat durant el lideratge del republicà. Implicaria com a mínim tenir una Casa Blanca més fiable segons els estàndards de la diplomàcia.

Però, mentre el món se centra en la presidència, Donald Trump i Joe Biden, republicans i demòcrates, batallen també en les altres eleccions que se celebren el mateix dia que les presidencials. La Cambra de Representants es renova per complet i al Senat, un terç dels seus seients. No hi ha alegria completa per als dos bàndols sense tenir el control del Congrés.

Durant el seu primer mandat, Trump va presidir el país amb majoria del seu partit a les dues cambres fins al gener del 2019. Va ser llavors quan es va constituir la nova legislatura amb majoria demòcrata a la Cambra de Representants com a resultat de les eleccions de mig mandat de novembre del 2018. Fins aquell moment, el president va aprofitar el control republicà per aprovar el que és segurament el projecte legislatiu conservador més important de l’era Trump: una retallada d’impostos massiva. La majoria, això sí, no li va permetre tombar l’Obamacare, el programa de salut del seu antecessor en el càrrec, Barack Obama. El ja difunt senador republicà i excandidat a la presidència John McCain s’hi va oposar amb el vot clau i es va unir als demòcrates per protegir el programa.

Agència de col·locació

Sense majoria demòcrata a la Cambra de Representants hauria sigut impossible l’ impeachment contra Trump. Sense el control republicà del Senat i, sobretot, la ferma adhesió dels conservadors a Trump (amb l’excepció del senador i també excandidat presidencial Mitt Romney) no hauria sigut possible l’exoneració del president.

Els demòcrates van guanyar poder fa dos anys, però els republicans van retenir el Senat, la cambra en què s’escruta i vota, per exemple, els nominats del president per ocupar tant els càrrecs d’Intel·ligència com els ministeris i -potser més important durant l’era Trump- els jutges per al Tribunal Suprem i els circuits federals. Una majoria a la cambra alta, juntament amb un grup de senadors que voti gairebé en bloc, és com una agència de col·locació per al president. O, si més no, ho ha sigut per a Trump.

La clau del desempat

És altament improbable que els republicans obtinguin la majoria a la Cambra de Representants en aquestes pròximes eleccions, però no tan improbable que els demòcrates controlin el Senat a partir del mes de gener. Tot això segons les enquestes, les quals cal mirar amb prudència.

Irònicament, hi ha un escenari hipotètic en què, d’entrada, mantenir el domini de la cambra baixa podria no servir de res als demòcrates. I no és un escenari descabellat. En cas d’empat entre Donald Trump i Joe Biden (és a dir, en cas que els dos aconsegueixin 269 vots del col·legi electoral, on la majoria són 270), és la Cambra de Representants la que desempata i escull president. I aquí no importa tant qui domina en nombre de congressistes, sinó tenir una majoria de representants en 26 estats. És a dir, encara que en la legislatura actual els demòcrates tenen una trentena de seients més que els republicans, 26 dels 50 estats tenen una majoria de representants d’aquest partit. Per tant, si no hi hagués dissensions, i amb la distribució actual, Trump rebria la majoria dels vots al gener i seria el president.

El Senat, en què els càrrecs s’estenen durant sis anys (per només dos en el cas de la cambra baixa), només renova un terç dels seus escons. Dels 35 seients que hi ha en joc el 3 de novembre, 23 són en l’actualitat en mans del Partit Republicà. Amb una majoria avui de 53 senadors d’aquesta formació per 47 de demòcrates, els segons necessiten guanyar-ne quatre per aconseguir la majoria, o tres si Joe Biden guanya les presidencials, ja que la seva presidenta, Kamala Harris, tindria el poder des desempatar. Segons les enquestes més optimistes, els demòcrates estan en disposició d’arrabassar als republicans senadors en vuit estats. A la inversa, només un.

Sense un Senat del mateix color que la Casa Blanca, un president queda coix. Una majoria republicana podria bloquejar lleis clau del programa de Biden: només arriben a la taula del president per ser signades si tenen l’aprovació de les dues cambres del Congrés.