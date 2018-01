“El consell que investiga la crisi dels rohingyes és un rentat de cara”

El diplomàtic nord-americà i exgovernador de Nou Mèxic Bill Richardson era amic personal de la presidenta de facto de Birmània, Aung San Suu Kyi, a qui coneix des dels anys 80. Però la crisi dels rohingyes -la minoria ètnica musulmana massacrada per l’exèrcit birmà que ha hagut de fugir massivament del país- ha acabat amb aquesta amistat de la mateixa manera que ha acabat amb la credibilitat internacional de la Nobel de la pau.

Richardson va dimitir ahir del consell d’assessors independent designat per investigar la crisi dels rohingyes i ho va fer amb paraules molt dures cap a la líder birmana, a qui acusa de falta de “lideratge moral”. Segons Richardson, el consell assessor independent és només un “rentat de cara” i “un equip d’animadores del govern” de Suu Kyi, sense cap voluntat real de fer sortir a la llum o solucionar la crisi rohingya, considerada una neteja ètnica per l’ONU. El veterà diplomàtic, que va ser secretari d’Energia en l’administració Clinton, va assegurar que s’havia quedat “de pedra davant del vigor amb què els mitjans, l’ONU, els grups pro drets humans i la comunitat internacional en general havien sigut menyspreats” durant els tres dies de reunions que el consell assessor ha mantingut fins ara amb oficials birmans.

Richardson va relatar fins i tot els seus enfrontaments directes amb Suu Kyi en els últims dies. Segons ell, la líder birmana es va posar “furiosa” quan ell li va preguntar pels dos periodistes de Reuters detinguts per l’exèrcit birmà acusats de revelació de secrets. Els dos reporters porten setmanes sota custòdia militar des que uns soldats els van detenir el 12 de desembre perquè tenien, diuen, uns mapes i documents propietat de l’exèrcit. Els dos periodistes estaven investigant els atacs dels soldats birmans sobre els pobles rohingyes de l’estat de Rakhine, a l’oest de Birmània, d’on han fugit des de l’agost 688.000 rohingyes, que s’amunteguen als camps de refugiats de Bangladesh. Segons Richardson, Suu Kyi es va posar “furiosa” i va dir que el cas dels periodistes “no formava part de la investigació del consell d’assessors”. “No està rebent bon assessorament del seu equip. M’agrada moltíssim i la respecto molt, però en el tema de Rakhine i les al·legacions que se li han fet no té cap lideratge moral i em sap molt de greu”, va concloure Richardson.

El grup assessor del qual formava part el diplomàtic s’havia creat per aplicar les recomanacions fetes per la comissió prèvia de l’ONU liderada per Kofi Annan. Dels deu membres del consell, cinc són estrangers, i el cap de grup és un ex primer ministre tailandès, Surakiart Sathirathai. Richardson també va ser molt crític amb ell, ja que no el veu “compromès realment” amb la seva missió d’assegurar la seguretat dels rohingyes ni el seu retorn al país amb garanties.

Després de la marxa de Richardson, el consell (ara de nou membres) va iniciar ahir el seu primer viatge a l’estat de Rakhine, acompanyats en tot moment per l’assessor de seguretat nacional de Suu Kyi.

El govern diu que l’ha fet fora

L’executiu birmà va respondre a la dimissió del diplomàtic negant la versió de Richardson i assegurant que se l’havia fet fora per discrepàncies amb la seva opinió. En un comunicat, el govern birmà va dir que el diplomàtic era al consell “per seguir la seva agenda pròpia”. “Veient la diferència d’opinions, el govern va decidir que la seva participació en el consell no seria en interès de tots els interessats”, deia el comunicat.

El govern birmà ha arribat a un acord amb Bangladesh per impulsar el retorn de tots els rohingyes refugiats en aquell país, però les ONG ja han alertat que el procés no es farà de manera voluntària ni segura.