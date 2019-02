“Un pla per eliminar els avions, els cotxes, les vaques i l’exèrcit”

“Vol realment Alexandria Ocasio-Cortez desfer-se de totes les vaques flatulentes? Si més no, encara no”. Aquest titular literal a la web d’una emissora tan solvent com la CNBC dona una idea de la bogeria mediàtica desfermada als Estats Units davant de la primera gran proposta política de la nova estrella fulgurant del Partit Demòcrata. La congressista més jove de la Cambra, Alexandria Ocasio-Cortez, ha presentat una resolució per impulsar el seu Green New Deal: una proposta de reconversió radical de l’economia nord-americana -amb una inversió similar a la del New Deal posterior a la Segona Guerra Mundial- per reduir les emissions de CO 2 fins al “zero net” en només deu anys.

La proposta, avalada per 68 congressistes demòcrates incloent-hi tots els candidats a la presidència, ha obert la capsa de Pandora dels dimonis republicans. “Socialisme mediambiental radical” i “devastació econòmica garantida” són alguns dels qualificatius més suaus que ha rebut la proposta d’Ocasio, ridiculitzada pel mateix president dels EUA, Donald Trump. “És un treball d’institut que va rebre mala nota”, va dir Trump en un míting, mentre a Twitter titllava irònicament de “brillant” un pla que, segons ell, vol “eliminar permanentment tots els avions, els cotxes, les vaques, el petroli, el gas i l’exèrcit”.

Un pla pel clima i la pobresa

No importa gens que la resolució d’Ocasio-Cortez no digui res d’això. El Green New Deal proposa arribar al 100% de la demanda energètica dels EUA amb renovables, energia neta i transport públic net, reformar tots els edificis i construir-ne de nous perquè siguin energèticament eficients i “eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle al sector de l’agricultura tant com sigui tecnològicament possible”. Però l’ambició no s’acaba en el clima, ja que el pla aposta també per “garantir una feina amb sou suficient” per a “tothom als EUA”, a més de serveis sanitaris, habitatge i educació “per a tots”.

En un document explicatiu que l’oficina d’Ocasio va enviar als mitjans s’hi deia que es garantiria un sou “a tothom que no pugui o no vulgui treballar”, i s’apuntava també que seria difícil “acabar amb totes les vaques flatulentes i els avions” en només deu anys. Un text que va donar més artilleria a la dreta mediàtica i que fins i tot es va confondre amb algunes paròdies del Green New Deal que havien circulat per les xarxes, com una que prometia “una butaca de massatges per a tothom”.

El cap de personal d’Ocasio va explicar que el polèmic document explicatiu era una de les versions en què s’havia treballat en la feina “col·laborativa” amb diversos grups que havia donat lloc al pla i que s’havia filtrat per “error”. Va deixar clar que la proposta real és la que es llegeix al text de la resolució, que en cap moment parla de vaques flatulentes. Tot i així, és un fet contrastat per l’ONU que el metà emès pels pets i els rots d’aquests animals contribueix al canvi climàtic.

L’oficina de la congressista va eliminar de seguida el document explicatiu de la seva web, però la polèmica estava servida. A la dreta mediàtica ja es parlava d’un pla per “prohibir les hamburgueses i acabar amb les barbacoes”. “Una altra víctima del Green New Deal seran els gelats. Es prohibirà la ramaderia; diguem adeu als làctics, la vedella, les granges familiars i els ranxos”, deia al Congrés el senador John Barraso. “És un dels plans més perillosos, impracticables, esbiaixats i que garanteixen la devastació econòmica que mai hi ha hagut”, deia el presentador de la Fox Sean Hannity, que augurava fins i tot el “veganisme imposat pel govern” si tirava endavant. En els dies posteriors a la seva presentació, la Fox va dedicar fins a 34 segments del seu prime time a esquarterar i ridiculitzar el Green New Deal d’Ocasio-Cortez, davant de les vuit peces que li va dedicar la MSNBC i les tres de la CNN, segons una anàlisi de MediaMatters, que apunta també que totes les peces de la cadena conservadora “o ignoraven el canvi climàtic o en feien burla”.

Un nou Obamacare

A la defensiva, molts demòcrates han titllat el Green New Deal d’Ocasio de purament “aspiracional”. De fet, al presentar-se com a resolució, en cas que fos finalment aprovada -molt improbable- tampoc no seria vinculant. Però els republicans han trobat un nou blanc per a la seva ira i estan posant tota la carn a la graella. Alguns comentaristes progressistes hi veuen paral·lelismes amb la campanya mediàtica que es va desfermar per desacreditar el pla sanitari d’Obama el 2013, l’Obamacare, i alerten que si els republicans són els que dicten la narrativa sobre aquest tema els demòcrates podrien tenir molt a perdre el 2020.