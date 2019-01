El consolat saudita d'Istanbul obstaculitza la investigació internacional pel cas Khashoggi

El consolat saudita d'Istanbul ha impedit aquest dimarts que l'encarregada d'investigar la mort de Jamal Khashoggi entrés a l'edifici. Agnès Callamard, experta en execucions extrajudicials, forma part de la delegació de l'ONU que ha d'esbrinar què va passar el 2 d'octubre passat dins aquest edifici on es va veure entrar el periodista dissident amb el príncep hereu saudita, Bin Salman, però no sortir-ne.

Segons han al·legat les autoritats saudites, la relatora de l'ONU havia sol·licitat massa "tard" l'entrada al consolat d'Istanbul. I és que Callamard va arribar ahir a la capital, Ankara, on es va reunir amb les autoritats turques. Aquest dimarts ha declarat a l'agència de notícies local Anadolu que les autoritats saudites havien "d'avaluar la sol·licitud per entrar al consolat i per això necessiten més temps".

El president del país, Recep Tayyip Erdogan, ja havia demanat en diverses ocasions la intervenció internacional per investigar el cas, sobretot després que les autoritats saudites no col·laboressin amb la investigació que havia obert la justícia turca al voltant de l'assassinat de Khashoggi.

És per això que el portaveu del partit oficialista Justícia i Desenvolupament (AKP), Ömer Celik, ha criticat a la televisió turca A Haber la negativa consular. "És un escàndol", ha assegurat.