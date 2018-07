Les construccions il·legals van agreujar l'incendi de Grècia

El ministre de Defensa grec, Panos Kammenos, ha dit aquest dijous a la BBC que les construccions il·legals van contribuir a un dels desastres més grans del país. Per al ministre, la construcció en zones boscoses era "un delicte" que ha provocat el bloqueig de les rutes d'evacuació.

Kammenos ha fet aquestes declaracions durant una visita a la zona afectada i que ha recollit la cadena BBC, que ha pogut captar com el ministre s'ha encarat amb moltes persones que estaven indignades per com s'ha gestionat tot l'episodi.

“No one came...there was no plan...there was no protection...nothing ... people were left swimming for hours without help”

Survivors of the #Greek #WildFire disaster remonstrate with the Greek Defence Minister Panos #Kammenos, as he arrives in #Mati, the worst hit area. pic.twitter.com/zmoSwQq4O1