La contaminació al nord de l'Índia és la més baixa en 20 anys

L'Índia va confinar els seus 1.300 milions d'habitants el 25 de març, va aturar tots els transports i va suspendre l'activitat comercial. Una aturada que ha generat ja una crisi humanitària, amb milions d'immigrants interns atrapats en l'aïllament de les ciutats sense cap sustentació econòmica, en un país on 450 milions de persones treballen en l'economia submergida. Tot i així, la situació excepcional ha tingut almenys un efecte positiu, i és que la pol·lució de l'aire s'ha reduït fins als nivells més baixos en 20 anys en el nord del país, on hi ha la capital, Nova Delhi.

Aquesta megaurbs ha encapçalat moltes vegades el rànquing de la Organització Mundial de la Salut (OMS) com la més contaminada del món. Però ara els satèl·lits de la NASA han detectat una davallada impressionant en el nivell d'aerosols, les partícules sòlides i líquides suspeses en l'aire que redueixen la visibilitat i que són nocives per als pulmons i el cor. Normalment en aquesta època de l'any, el motor de milions de vehicles, les plantes de carbó i altres indústries que envolten les ciutats de l'Índia s'uneixen als focs que fan els agricultors en les zones rurals, on cremen rostolls, i al fum de les cuines de carbó vegetal encara molt utilitzades al país. Tot plegat, genera uns índexs de contaminació en l'aire dels més elevats del món.

"Sabíem que veuríem canvis en la composició atmosfèrica en molts llocs durant aquest confinament, però mai he vist uns valors d'aerosols tan baixos a la plana Indogangètica", diu Pawan Gupta, científic del Centre Marshall de la NASA, ubicat a Alabama, en referència a la zona nord de l'Índia.

La NASA ha publicat imatges captades pel seu satèl·lit Terra dins del seu programa Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) entre el 31 de març i el 5 d'abril d'aquest any, comparades amb les que va captar en aquest mateix període els anys anteriors fins al 2016. La taca de pol·lució que ocupa en alguns anys gairebé tot el territori de l'immens país asiàtic aquest 2020 ha pràcticament desaparegut.

Uns efectes col·laterals de la crisi del covid-19 que s'han vist també en altres parts del món, com al nord d'Itàlia durant el mes de març i a la Xina en el mes de febrer, quan estava en ple confinament, amb una davallada de contaminació que alguns científics asseguraven que ajudaria a salvar més vides de les que s'havia endut el coronavirus en el país.