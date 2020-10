Corea del Nord diu que la pols procedent de la Xina podria fer entrar el covid-19 al país

El govern de Corea del Nord va demanar aquest dijous als seus ciutadans que es quedessin a casa arran del suposat risc que un núvol de pols procedent de la Xina arrossegui el virus del covid-19 fins al seu territori. Segons explica la BBC, els carrers de la capital nord-coreana, Pyongyang, van quedar gairebé buits durant tot el dia.

Tot i així, no hi ha cap prova científica que indiqui que l'anomenada pols groga (sorra dels deserts de Mongòlia i de la Xina que, en determinats moments, és arrossegada pel vent fins a la península de Corea) pugui transportar el coronavirus: tot i que alguns estudis han indicat que el virus es pot transmetre per l'aire, el risc de contagi per aquesta via és pràcticament inexistent a l'exterior.

Sigui com sigui, el règim nord-coreà (que assegura que fins ara no ha tingut cap cas de covid-19 al seu territori) va avisar dimecres del risc que suposava l'arribada d'aquesta pols, prevista per l'endemà i que podia anar acompanyada de "virus invasors maliciosos". L'advertència es va fer arribar també a les ambaixades estrangeres que hi ha al país, com la russa, que ha explicat a través del seu perfil de Facebook que el govern nord-coreà recomanava a tots els estrangers que es quedessin a casa amb les finestres tancades pel risc que la pols groga pogués "introduir un nou tipus de coronavirus al país".

Malgrat la suposada inexistència de casos de covid-19 a Corea del Nord (que és qüestionada des de fora del país), el règim ha imposat restriccions de moviment i un tancament de fronteres estricte per reduir el risc de contagi.