El coronavirus ja ha arribat a tots els racons de la Xina

Els contagis del coronavirus a la Xina han augmentat més d'un 30% en un sol dia. Aquest dijous la jornada començava amb l'increment més gran en el nombre d'afectats respecte al dia anterior. S'han comptabilitzat 1.771 nous casos. Les xifres totals d'infectats han pujat de nou i aquest divendres al matí ja hi havia 213 morts i més de 10.000 casos confirmats a tot el país. I a Pequín aquest nou salt coincidia amb noves mesures de prevenció. En algunes comunitats de veïns s'ha començat a controlar la temperatura de les persones a l'entrada per detectar els habitants que tinguin febre. També s'ha restringit l'accés als repartidors, que han de deixar la seva mercaderia fora del recinte, custodiat pels porters, a l'espera que els propietaris la recullin més tard.

En aquests moments, els repartidors, que estan tot el dia movent-se per la ciutat en contacte amb la gent, són una possible font de transmissió de l'epidèmia. Juntament amb el personal sanitari s'han convertit en una professió de risc.

A la capital ja s'han confirmat 111 casos i un mort. La informació que alguns dels infectats no haurien viatjat a Wuhan, focus del brot, corrobora, un cop més, que ningú està fora de perill perquè el contagi pot anar de persona a persona, com també ha quedat demostrat en altres països, com Alemanya.

Després de registrar el primer cas positiu al Tibet, es confirma que el coronavirus ja s'ha estès per tot el territori xinès. Però la ciutat de Wuhan, lloc d'origen de l'epidèmia, continua acumulant el 95% de les defuncions i la majoria dels malalts. El president xinès, Xi Jinping, ha recorregut a l'èpica aquest dijous i ha demanat a l'exèrcit que contribueixi “a guanyar la batalla” contra aquesta malaltia. Mentrestant, els temors s'estenen en l'àmbit global: la infecció ha arribat almenys a 19 països, entre els quals França, els Estats Units, Austràlia o Alemanya. El nombre de persones contagiades a tot el món supera aquest dijous les 8.200, una xifra que ja és més alta que els infectats que va deixar l'epidèmia de la SARS de 2002-2003.

Aquesta alerta creixent s'ha traduït a Rússia en una mesura excepcional. Moscou ha anunciat que tanca la seva frontera amb la Xina per contenir la infecció i ha demanat als seus ciutadans que no viatgin al país. Els dos països comparteixen 4.200 quilòmetres de frontera a Àsia. Mentrestant, el nombre d'aerolínies que han suspès els serveis cap a i des de la Xina també ha pujat: si dimecres Lufthansa, British Airlines, KLM o Iberia anunciaven la cancel·lació de vols, aquest dijous s'hi han afegit altres companyies com Air Canada, Air France o American Airlines. Mesures que han fet incrementar la sensació de crisi, especialment als carrers de la Xina.

A més, aquestes cancel·lacions no han ajudat a facilitar els tràmits de repatriació d'estrangers de Wuhan. Països com Espanya, França o els Estats Units ja han iniciat els seus operatius per evacuar aquestes persones. Pequín, però, considera que aquesta evacuació no és necessària i tem que s'acabi creant la percepció internacional que el govern xinès no és capaç de fer front a l'epidèmia.

Conseqüències econòmiques

Mentrestant, ja es comencen a calcular els efectes de l'epidèmia en l'economia. L'atzar ha estat capritxós: la crisi ha arribat en l'època en què més mal pot fer al creixement xinès. Les festes de l'Any Nou Lunar, que són ara, es caracteritzen per ser un període en què es dispara el consum i és crucial per al sector turístic. De fet, experts xinesos de l'Acadèmia Xinesa de Ciències Socials preveuen que la crisi reduirà un punt percentual el creixement del PIB en el primer trimestre. Una estimació molt conservadora. El 2003 es va calcular que l'impacte global de la SARS va reduir en un 0,1% el PIB mundial.

I les grans empreses també en sortiran esquitxades. Aquest dijous Ikea s'ha sumat a la decisió d'altres marques estrangeres, com Starbucks, Tesla o Toyota, i ha anunciat que tanca les seves 30 botigues. El gegant suec envia a casa 14.000 treballadors que conservaran el seu salari. I també l'esport: la Superlliga xinesa de futbol també suspèn tots els partits, de moment.