Un estudi revela que el coronavirus ja circulava per Itàlia al desembre

Dos mesos abans que es detectés el primer positiu a Itàlia, el coronavirus ja circulava per les ciutats de Milà i Torí el desembre del 2019, o sigui quan encara la Xina no havia alertat de l'esclat del brot de Wuhan. Les analítiques d'aigües residuals en aquestes dues ciutats del nord del país, que han sigut l'epicentre de la infecció, han detectat rastres del covid-19 abans de Nadal, uns resultats que es van repetir els mesos següents. A Bolonya, un altre dels focus més greus, el rastre apareix el 29 de gener, tres setmanes abans que es diagnostiqués el pacient zero a la localitat llombarda de Codgno.

L'informe, elaborat per l'Institut Superior de Salut Italià, reforça les conclusions d'altres estudis similars. Per exemple, el que s'ha fet de les aigües residuals de Barcelona, en què van aparèixer restes del coronavirus a mitjans del mes de gener, 40 dies abans del primer cas, o el dels pacients ingressats a França a finals de desembre que, amb posterioritat, també van ser diagnosticats amb coronavirus. Per als autors de l'estudi italià els resultats no deixen clar si els rastres trobats a finals d'any són de l'inici del gran brot o, per contra, es va tractar de petits focus que es van aconseguir tallar, i apunten que per obtenir una afirmació concloent calen més investigacions.

En tot cas, assenyalen que les anàlisis d'aigües residuals es demostren efectives com a espies, i les depuradores com a vigilants que poden alertar de l'aparició del covid-19 abans que es pugui diagnosticar clínicament i, per tant, seran dos elements claus per a les tasques de rastreig indispensables per atacar l'eventual segona onada de la tardor.

El brot de coronavirus ha afectat a Itàlia més de 238.000 persones, de les quals 34.514 han mort, segons les últimes dades oficials actualitzades.