Un Johnson assetjat per l'afer Cummings passa pàgina amb el programa de detecció i rastrejament de casos

Boris Johnson és un prestidigitador i fa tota mena de jocs de mans per sortir-se amb la seva. El primer ministre britànic ha sigut sotmès aquest dimecres a la tarda a un dur interrogatori pels presidents dels diferents comitès parlamentaris –de tots els partits polítics–, però les crítiques que li han etzibat per la seva caòtica i erràtica gestió de la crisi sanitària, pels desastres permesos en les residències de la tercera edat o, més recentment, per l'escàndol desfermat pel seu principal assessor, Dominic Cummings, que va trencar el confinament, li rellisquen, no li han fet alterar el gest i, el que és més simptomàtic, no han fet que es comprometi en pràcticament res. En especial quan els parlamentaris li han preguntat sobre hipotètiques pujades d'impostos per afrontar l'enorme factura del confinament.

Per completar el joc de mans i desviar l'atenció, immediatament després d'haver sigut assetjat durant noranta minuts a través de la videoconferència múltiple, el seu ministre de Sanitat, Matt Hancock, s'ha plantat a la sala de premsa de Downing Street per anunciar la posada en marxa a Anglaterra, a partir d'aquest dijous, del programa de proves i rastrejament del coronavirus. Un programa que obligarà qualsevol persona que hagi estat en contacte estret amb algun infectat a aïllar-se almenys durant 14 dies, encara que no presenti símptomes de la malaltia.

Davant dels parlamentaris, Johnson ha assegurat que les persones que no segueixin les demandes de l'administració seran sancionades. Una resposta que aixeca nous interrogants sobre l'afer Cummings, que s'allarga des de divendres i sobre el qual, a més de ratificar-se en la defensa que ha fet a capa i espasa del seu assessor en les últimes 96 hores, Johnson ha assegurat: "No estic segur que una investigació oficial sigui un bon ús del temps" del secretari del govern, que és qui l'hauria de dur a terme.

Reconeixement

D'altra banda, el premier ha admès les dificultats amb què el Regne Unit s'ha trobat per accelerar el programa d'identificació de contagiats. En aquest sentit, ha afirmat: "No teníem el sistema a punt", i també ha confessat que el país no va aprendre les lliçons de les crisi del SARS o del MERS, les emergències sanitàries que van tenir lloc els anys 2003 i 2012, gens comparables en impacte a l'actual, però.

Tres dels diputats intervinents, el conservador Simon Haul, la laborista Yvette Cooper i l'independentista escocès Pete Wishart, li han traslladat el malestar entre els seus representats per l'actitud de Cummings. Com va fer el seu spin doctor dilluns, Johnson s'ha estimat més dir que, si bé lamentava que la gent reaccionés iradament, és millor passar pàgina. En cap moment no ha insinuat una disculpa, que tampoc no va arribar per part del seu assessor.

No és segur que l'objectiu de Johnson, passar pàgina de l'expedient Cummings, s'hagi acomplert. Perquè mentre ha tingut lloc la compareixença, un diputat conservador, Giles Watling, ha demanat a través de les xarxes socials la dimissió de l'estratega de Johnson. En el mateix sentit s'ha pronunciat l'ex ministra de Defensa, Penny Mordaunt, que ha unit forces amb Watling en la seva demanda.

Anglaterra comença a partir de demà dijous, a les 09.00 h del matí, el que anomena programa de detecció i rastrejament. Ho fa amb números encara molt oscil·lants. En les últimes 24 hores s'han produït 2.013 nous contagis i 412 morts.