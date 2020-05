El 70% dels infectats del Regne Unit no presenten mai símptomes de covid-19

La gran majoria de les persones que s’infecten de coronavirus mai no presenten cap símptoma, segons certifica la primera anàlisi de les proves d'anticossos difosa per l'Oficina Nacional d’Estadística d’Anglaterra i Gal·les, en un estudi fet en col·laboració amb la Universitat d’Oxford.

Els resultats, basats en una mostra feta a partir de les anàlisis de 885 individus, indica que el 70% no es va veure afectat en cap moment pels quatre símptomes bàsics –febre, tos seca, pèrdua del sentit del gust i del sentit de l’olfacte– ni el dia en què se’ls va fer la prova ni una setmana abans ni tampoc una després. De fet, el dia en què se’ls va fer la prova, només el 21% en mostrava.

Però el sondeig encara aporta una altra dada més sorprenent: entre les persones que van informar patir símptomes el dia en què se’ls va fer el test, només el 2,6% va donar positiu per covid-19. Aquestes dades coincideixen lleugerament amb les governamentals, que suggereixen que només l’1,5% de les persones a qui se’ls feia la prova donaven positiu, malgrat assegurar que tenien algun tipus d’afectació.

Del resultat de la mostra es dedueix que el programa que aquest dijous va posar en marxa el govern de Boris Johnson –de detecció de casos, rastrejament i aïllament– es pot trobar amb moltes dificultats, ja que set de cada deu infectats no s’identificarien. Així ho ha confirmat als mitjans de comunicació britànics el catedràtic emèrit d’estadística aplicada de l'Open University, Kevin McConway: “Hi ha possibles implicacions per a l'efectivitat del programa si un nombre elevat de persones infectades no té símptomes o si moltes amb símptomes, un cop se’ls hagi fet la prova, resulta que no tenen la infecció".

En aquest sentit, comentant les dades, Peter Benton, director d'operacions de població i polítiques públiques de l'Oficina Nacional d’Estadística ha assegurat: “Serà crucial continuar amb les mesures de distanciament físic si hi ha moltes persones infectades sense que se n’adonin.”

Els nous resultats també mostren que només el 6,78% de la població del Regne Unit ha sigut identificada com a positiva, dada que suggereix que ho és una de cada 15 persones, és a dir, 3,8 milions de persones a Anglaterra i Gal·les. Per tant, la immunitat de grup, estratègia que al principi de la pandèmia semblava ser la que perseguia el govern de Boris Johnson, és inviable com a mesura de combat de la pandèmia.

Mortalitat prevista

Amb aquestes dades també es pot afirmar que la malaltia té al voltant d’un percentatge de mortalitat d’aproximadament al 0,9%, xifra que considerava l’Imperial College de Londres el mes de març. Oficialment, fins ahir, al Regne Unit havien mort gairebé 38.000 persones.

651x366 D'acord amb una anàlisi estadística, en una multitut concentrada en les andanes del metro una de cada 400 o 500 persones pot transmetre el virus sense adonar-se'n / Q.A. D'acord amb una anàlisi estadística, en una multitut concentrada en les andanes del metro una de cada 400 o 500 persones pot transmetre el virus sense adonar-se'n / Q.A.

Un altre mostreig dut a terme en 10.000 llars d’Anglaterra i Gal·les, en aquest cas de forma exclusiva per l’Oficina Nacional d’Estadística, confirma que entre l’11 i el 24 de maig es van detectar 133.000 persones amb coronavirus. També a partir d’aquest sondeig es dedueix que el nombre de noves infeccions cada setmana és actualment de 54.000, gairebé 8.000 diàries, sis mil i escaig més que les que es van detectar al Regne Unit entre dimarts i dimecres d’aquesta setmana, segons les dades facilitades pel ministeri de Sanitat.

A la llum de tota aquesta informació, Daniel Altmann, professor d’immunologia de l’Imperial College de Londres, ha afirmat: “El nivell d’infeccions en la comunitat continua sent baix”. I ha posat un exemple de les possibilitats que té un ciutadà de ser infectat quan es troba en mig d’una multitud: “Per avaluar la gestió de riscos a mesura que alleugerim el confinament, podem dir que cada cop que ens trobem entre una gentada de 400 a 500 persones, per exemple en una andana del metro en hora punta, una persona pot descarregar un virus sense saber-ho".