La UE eleva al màxim l'alerta per les noves variants de coronavirus

Alerta màxima a Europa davant les noves variants del coronavirus. El Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) ha actualitzat aquest dijous el seu informe de risc en referència a les noves variants del virus detectades al Regne Unit, Brasil i Sud-Àfrica i el situa en el màxim nivell, per la qual cosa demana endurir les mesures de confinament i aturar els viatges no essencials. Un missatge que ha arribat pocs minuts abans que comencés la cimera virtual entre els caps d'estat i de govern de la Unió Europea, reunits precisament per abordar aquesta qüestió. Sobre la taula, la possibilitat de restringir els viatges no essencials dins la Unió Europea, com ja va passar durant la primera onada de la pandèmia.

L'ECDC preveu que a causa de l'increment de contagis, també agumentarà la pressió sobre els sistemes sanitaris i per això demana a les autoritats que es preparin per fer-hi front i que prenguin les mesures necessàries, endurint les mesures de confinament: "Vista l'evidència d'una transmissibilitat més alta de les noves variants, les autoirtats haurien d'estar preparades per aplicar mesures encara més estrictes".

L'ECDC desaconsella els viatges no essencials i recalca la necessitat de prendre mesures de quarantena si cal moure's, unes mesures que durant la primera i la segona onada no va considerar necessàries, quan l'agència europea es mostrava més partidària de prioritzar els testos i mantenir la llibertat de moviment dins l'espai Schengen. Aquesta vegada, però, la gravetat de la situació davant l'expansió de les noves variants del coronavirus porten la situació al límit. L'ECDC demana ara als governs que preparin els seus laboratoris per augmentar la seva capacitat de fer testos i també els reclama que augmentin les mesures de control, seguiment i diagnòstic.

Totes aquestes qüestions són les que estan discutint ara mateix els líders de la Unió Europea en videocimera, que busquen la manera d'accelerar un procés de vacunació que ha arrencat més lentament de l'esperat per problemes en la producció de vacunes per part de les farmacèutiques però també de preparació logística dels mateixos governs. "Els governs haurien d'accelerar el ritme de vacunació dels grups d'alt risc", diu l'ECDC, que recalca que és important prioritzar-los i, fins i tot, "explorar la manera més òptima de fer servir un nombre limitat de dosis".