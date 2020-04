Àustria autoritza la reobertura de les botigues de menys de 400 metres quadrats

Àustria comença aquest dimarts el procés de desconfinament i les botigues de menys de 400 metres quadrats estaran autoritzades a obrir. Amb tot, hauran de prendre importants mesures de prevenció per evitar el contagi del covid-19: només podrà haver-hi un client per cada 20 metres quadrats, hauran de disposar de mesures addicionals de desinfecció, i tothom –clients i empleats– hauran de portar una mascareta a l'interior.

D’aquesta manera, Àustria posa fi al confinament total de la població, decretat el 16 de març, quan al país encara només hi havia 200 contagiats. Des de llavors només les botigues d’alimentació, les drogueries i les farmàcies estaven autoritzades a obrir. En l’actualitat Àustria té 13.984 contagis i ha registrat 368 morts, segons dades d’aquest dilluns.

En la nova fase que comença aquest dimarts, els austríacs només podran sortir de casa si és estrictament necessari i qui faci teletreball haurà de continuar treballant a casa. O sigui, el confinament en aquest sentit continua i també l’obligatorietat de mantenir una distància social. Hi ha, però, algunes excepcions. Per exemple, a Àustria és possible sortir a passejar o a fer esport si es fa sol o amb les persones que viuen a la mateixa llar. Així mateix, des de dilluns de la setmana passada és obligatori portar mascareta o un mocador al rostre dins els supermercats i el transport públic. Qui no ho faci s’arrisca a ser sancionat amb una multa de 25 euros.

El calendari

Àustria és el primer país de la Unió Europea que ha fixat un calendari per a la reducció de les restriccions de moviments dins el país a causa del coronavirus. El canceller, el conservador Sebastian Kurz, el va fer públic en una roda de premsa el 6 d’abril, però amb molta cautela. Va precisar que aquest dimarts obririen les botigues de menys de 400 metres quadrats i que els restaurants, els hotels, els salons de bellesa i les bugaderies ho farien a partir de l’1 de maig, si la situació evolucionava de manera favorable. Les escoles continuaran tancades de moment fins a mitjans de maig.

“La decisió sobre si tot això serà possible es prendrà a finals d’abril”, va declarar Kurz, per aclarir que aquest calendari no és ni molt menys definitiu i que pot patir variacions importants en funció de l’evolució de la pandèmia al país. “Seria un error creure que el virus ha estat derrotat. Estarà entre nosaltres alguns mesos més”, ha afirmat el canceller aquest cap de setmana en una carta adreçada als austríacs perquè es mantinguin en alerta.

Els primers contagis a Àustria es van registrar a començaments de març i des de llavors el govern va prendre mesures dràstiques. El 10 de març va ordenar el tancament de totes les fronteres, i sis dies després va decretar el confinament de la població. El canceller va justificar les mesures davant la situació dramàtica a la veïna Itàlia. Aquesta ràpida reacció ha servit per frenar l’expansió de la pandèmia al país i també perquè la figura de Kurz hagi guanyat gran popularitat: actualment el canceller disposa del suport del 74% de la població.