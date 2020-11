El món ja supera els 60 milions de casos oficials de coronavirus

El món ha tornat a traspassar un nou llindar en la pandèmia de covid-19: ja hi ha més de 60 milions de contagis confirmats oficialment , d'acord, entre altres marcadors, amb el de la Universitat Johns Hopkins. Però la xifra en realitat és molt més alta, potser entre dotze i quinze vegades superior, a partir dels càlculs que fa l' Organització Mundial de la Salut. La falta de proves de detecció en molts països és un dels factors que ho expliquen.

El nombre de morts és, aquest dijous al migdia, segons el mateix comptador de la universitat nord-americana, d'1.423.292. La gravetat de la situació, que continua castigant especialment Europa i encara amb més virulència els Estats Units, s'evidencia quan es té consciència que en poc més de dos mesos, des del 18 de setembre, les infeccions detectades s'han multiplicat per dos: el 18 de setembre se situaven en 30 milions. Tirar la vista encara més enrere, al 29 de juny, demostra la progressió imparable del virus: en aquella data, pràcticament després de sis mesos de pandèmia, només s'havien detectat 10 milions de contagis.

651x366 Mapa del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) sobre la situació actual al continent Mapa del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) sobre la situació actual al continent

Només s'ha trigat 17 dies de passar de 50 a 60 milions de casos, en comparació amb els 21 dies que es va trigar a passar dels 40 als 50 milions. Durant la setmana passada es van comunicar al voltant de 580.000 casos cada dia i gairebé la meitat de tots els casos des de l’inici de la pandèmia s'han declarat durant els darrers 70 dies. Si el ritme continua a la mateixa velocitat, els càlculs indiquen que pocs dies després que comenci el 2021 s'arribarà als 100 milions.

Ball de restriccions a Europa abans de Nadal

Els Estats Units continuen encapçalant l'índex de contagis, amb 12,7 milions, i l'Índia (9,2), el Brasil (6,1), França (2,2) i Rússia (2,1) van al darrere. Després hi ha Espanya (1,6), el Regne Unit (1,5) i Itàlia (1,4). En els darrers cinc dies, els Estats Units han informat d'un milió de nous casos, d'acord amb les dades oficials. De fet, només en les últimes 24 hores, entre dimarts i dimecres, es van diagnosticar més de 200.000 casos, amb 2.400 morts.

Pel que fa a Llatinoamèrica, té el nombre més alt de morts del món, amb el 31% de totes les defuncions, i al voltant del 21% dels contagis.

Per la seva banda, el continent europeu ha registrat des de l'inici de la pandèmia 16 milions de casos, amb 365.000 víctimes mortals. El nombre creixent de contagis en les últimes setmanes ha portat bona part del continent a imposar noves restriccions. En aquest sentit, i per prevenir més casos, la cancellera alemanya, Angela Merkel, es proposa aconseguir un consens europeu per tancar les estacions d'esquí almenys fins al gener per evitar nous repunts de contagis. Àustria, però, no hi vol prendre part i ja ha dit que les obrirà a partir del 7 de desembre, i Suïssa, que no forma part de la Unió Europea, ja les té operatives. "Intentarem aconseguir que s'aprovi a escala de la Unió Europea el tancament de l'esquí", va afirmar la cap del govern alemany en una declaració davant del Bundestag.

La portaveu comunitària, però, ha avançat aquest dijous que Alemanya no pot atribuir-se les competències que corresponen a Brussel·les.