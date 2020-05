El líder nord-coreà reapareix en públic i posa fi als rumors sobre el seu estat de salut

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha reaparegut aquest dissabte per primera vegada en 21 dies als mitjans de comunicació del país asiàtic i ha posat fi d'aquesta manera als rumors que hi havia sobre el seu estat de salut. Donada la seva total desaparació pública durant tant de temps, es va plantejar que podia estar greu o que fins i tot podia ser mort.

Els mitjans oficials de Corea del Nord han informat aquest dissabte de l'assistència de Kim i altres membres de pes del règim a una cerimònia que en teoria va tenir lloc divendres per celebrar la finalització de la construcció d'una planta de fertilitzants fosfatats a Sunchon, a uns 50 quilòmetres al nord-est de Pyongyang.

L'agència estatal KCNA ha publicat diverses fotografies de l'acte, en què es pot veure com Kim, amb un vestit negre estil Mao i movent-se aparentment sense cap ajuda, talla la cinta inaugural i visita les noves instal·lacions, que almenys feia dos anys que estaven en construcció, segons imatges per satèl·lit. A l'acte també hi van assistir la germana del líder nord-coreà, Kim Jo-jong; el vicepresident del comitè central del Partit dels Treballadors, Pak Pong-ju, i el primer ministre, Kim Jae-ryong.

651x366 Els mitjans oficials nord-coreans han mostrat imatges de Kim Jong-un tallant la cinta inaugural a la planta de fertilitzants / CHUNG SUNG-JUN / GETTY Els mitjans oficials nord-coreans han mostrat imatges de Kim Jong-un tallant la cinta inaugural a la planta de fertilitzants / CHUNG SUNG-JUN / GETTY

La televisió central nord-coreana KCTV també ha emès imatges de la inauguració, que mostren un somrient Kim Jong-un caminant amb normalitat, fumant i donant instruccions durant la visita. El líder nord-coreà també ha expressat la seva "satisfacció per la meravellosa construcció" que "reforça les tasques i capacitats per desenvolupar la indústria química" del país, segons la informació publicada per l'agència KCNA.

Aquesta ha estat la primera aparició pública en 21 dies de Kim Jong-un, que durant tot aquest temps es va absentar d'esdeveniments rellevants, com la festivitat més important a Corea del Nord, que es va celebrar el 15 d'abril. A més, segons els mitjans nord-coreans, l'únic acte al qual Kim va assistir durant aquests dies va ser a una reunió l'11 d'abril passat per nomenar la seva germana membre suplent del poderós buró polític del Partit dels Treballadors.

Això es va interpretar com un pas destinat a preparar la seva successió i a partir d'aquí es va començar a especular sobre l'estat de salut del líder nord-coreà. De fet, diversos mitjans van publicar informació, citant sempre fonts anònimes, sobre la suposada gravetat de la salut de Kim, sobre hipotètiques operacions de cor o fins i tot sobre la seva possible mort.

Fins i tot un desertor nord-coreà que va ser elegit parlamentari a Corea del Sud, Ji Seong-ho, va arribar a dir que estava "segur en un 99%" que Kim havia mort, segons informacions que li havien facilitat els seus contactes del nord.

L'amenaça del coronavirus

Malgrat això, Seül va considerar que l'absència pública de Kim podia ser deguda a la voluntat del règim de reduir la celebració de grans esdeveniments a Pyongyang amb l'objectiu d'evitar la propagació del coronavirus. L'hermètic país ha assegurat que no ha detectat ni un sol contagi al seu territori. Les imatges de la inauguració de la planta de Sunchon, difoses per KCNA, mostren operaris que hi treballen amb mascareta.

No és la primera vegada que Kim, que pateix aparentment d'obesitat i sembla ser un fumador empedreït, no apareix en públic ni als mitjans de comunicació durant dies. El setembre del 2014 va absentar-se durant 40 dies i va reaparèixer després coixejant. Segons la intel·ligència sud-coreana, el líder de Pyongyang s'havia sotmès aleshores a una operació de turmell.