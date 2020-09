França relaxa el protocol i només tancarà una classe quan s'hi detectin tres casos positius

Nou protocol contra el coronavirus a les escoles de França. A partir de demà dimarts, amb un sol positiu en una aula no s'obligarà tota la classe a confinar-se, sinó que caldran com a mínim tres casos diagnosticats per tancar-la. La relaxació en les normes es deu al fet que s'ha comprovat que les criatures són "poc actives en la transmissió" del covid-19, segons ha explicat el ministeri d'Educació. La mesura afectarà les escoles bressol i primària.

Així, en el cas que un sol alumne presenti diagnòstic positiu, la resta dels seus companys continuaran l'activitat escolar prevista, ja que "no es consideren casos de contacte". En el cas del professor de l'aula afectada, si ha impartit classes protegit amb mascareta tampoc caldrà que passi la quarantena de prevenció i es mantindrà al seu lloc de treball.

Relaxació de la norma

Fins ara, si un estudiant es considerava un "cas de contacte" només podia tornar a l'escola amb una prova negativa feta set dies després de l'últim contacte amb el company confirmat amb el coronavirus.

El ministeri d'Educació detalla en un comunicat que ha decidit relaxar les mesures basant-se en el criteri del Consell Superior de Salut Pública (HCSP), que assenyala que les criatures "tenen poc risc de forma greu i són poc actives en la transmissió".

Segons les últimes dades oficials, actualment hi ha 89 escoles tancades a causa del coronavirus, el que suposa un 0,1% del total de 61.500.