Israel torna al confinament total per mirar de parar una segona onada de contagis

Israel torna al mes d’abril. El govern ha aprovat aquest diumenge imposar un confinament de tres setmanes que entrarà en vigor divendres vinent a les dues del migdia i serà vigent fins al 9 d’octubre. D’aquesta manera, es converteix en el primer país que retrocedeix totalment fins a les mesures del començament de la pandèmia, davant l’augment alarmant de nous contagis. Arran de la decisió, ja ha dimitit el ministre d’Habitatge, l’ultraortodox Yaakov Litzman, perquè la considera una mesura excessiva que intercedirà en les celebracions religioses més destacades del calendari jueu. Dissabte, coincidint amb l’inici del tancament, comencen les vacances del Roix ha-Xanà, l’any nou jueu, que s’acaben quinze dies després amb el dejuni del Yom Kippur, el 27 i 28 de setembre.

Feia setmanes que l’amenaça de tornar enrere en el calendari de les restriccions planava sobre el país, que des del maig arrossega una corba ascendent de casos que ara per ara sembla imparable. En una roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’executiu israelià, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha explicat que no havia tingut cap més opció sinó endurir les mesures per reduir al mínim els moviments no essencials, perquè els rebrots i la velocitat de transmissió s’han disparat. Era una petició que feia dies que li feien els professionals de la sanitat. “Gan alçat la bandera vermella”, ha assenyalat gràficament el dirigent, que ha advertit també que, com ja va passar en el primer confinament, les celebracions religioses “seran atípiques” per la prohibició d’aplegar més de 10 persones en un mateix lloc tancat.

Aquesta última setmana l’índex de mortalitat per coronavirus al país era el més alt del món, i cada dia s’assolia el rècord de nous contagis. Aquest diumenge s’han informat de més de 4.000 nous positius en les últimes 24 hores, xifra que fa augmentar el balanç a 154.000 positus, dels quals 37.500 són casos actius. Més de 1.100 persones han mort amb coronavirus.

Aquestes dades han convençut Netanyahu a allargar una setmana més les previsions inicials de decretar un confinament de quinze dies. Les mesures són ja conegudes: limitació de la llibertat de moviments per treure gent de la via pública. Des de divendres vinent, doncs, els israelians tindran prohibit allunyar-se més enllà de 500 metres de la seva residència habitual. De l’activitat comercial només se salvarà de tancar portes al públic els supermercats i les farmàcies. La resta tenen autorització per seguir treballant però de portes endins i, per exemples botigues i restaurants podran fer lliuraments a domicili.

651x366 Un sacerdot camina per les muralles de la Ciutat Vella de Jerusalem / Emmanuel DUNAND / AFP Un sacerdot camina per les muralles de la Ciutat Vella de Jerusalem / Emmanuel DUNAND / AFP

Les escoles finalment quedaran tancades, tot i que s’havia apuntat que podrien mantenir l’activitat com a serveis essencial. En aquest cas ha pesat la gran quantitat de casos que s’han notificat arran de la recent reobertura de centres.

A diferència de l’abril, quan es va decretar el primer confinament, no hi ha consens ni social ni polític pel fet d’adoptar de nou restriccions. L’economia s’ha ressentit dels mesos d’aturada forçosa i els nivells d’atur s’han enfilat i empresaris i treballadors temen que les tres setmanes d’inactivitat acabin per comprometre la viabilitat de molts negocis. La divisió s’ha deixat notar especialment en la reunió de l’executiu de Netanyahu, en què els membres de la coalició han discutit a crits però finalment s’ha imposat el sector en favor del confinament i no, per exemple, d’imposar tocs de queda nocturns. El ministeri d’Hisenda va dir que l’aturada costarà l’economia, en plena recessió per la pandèmia, aproximadament 2.000 milions d’euros.

La desconfiança de la població cap al govern creix a un ritme similar que els nous positius. Cada dia hi ha manifestacions a les ciutats israelianes en protesta per la gestió erràtica que afirmen que ha portat a terme l’equip de Netanyahu i que ha desembocat en un virulent repunt i, ara, el reconfinament. Avui, després de la notícia de les noves restriccions, centenars de persones s’han concentrat a l’aeroport Ben Gurion de Tel Aviv per protestar a la cara de Netanyahu, que s’enlaira en direcció Washington, on ha de participar en el solemne acte que Donald Trump li ha preparat per a la signatura de la pau amb Bahrein i els Emirats Àrabs Units, els primers dos països del Golf que reconeixen l’existència d’Israel.