Un home de Hong Kong que havia viatjat a Espanya, primera persona al món que s'infecta de covid-19 per segona vegada

Un ciutadà de Hong Kong de 33 anys s'ha convertit en el primer cas documentat al món que s'ha contagiat per segona vegada de coronavirus. Així ho confirma el diagnòstic d'un grup d'investigadors de la Universitat de Hong Kong, publicat aquest dilluns i del qual s'ha fet ressò la premsa local. El pacient, que va ser donat d'alta després de curar-se del virus a l'abril, va tornar a donar positiu quan es va sotmetre de nou a proves a principis d'agost, just després de tornar d'Espanya, segons ha assenyalat la televisió pública local RTHK. L'agència Reuters ha informat que havia tornat a Hong Kong el 15 d'agost via Regne Unit.

Segons les autoritats sanitàries de la ciutat, en un primer moment es va pensar que l'home podria ser un "portador persistent" del coronavirus, i haver mantingut l'agent infecciós a l'organisme des del primer contagi. Anteriorment ja s'havia informat de l'existència de casos a la Xina continental de persones donades d'alta que havien tornat a donar positiu. En aquests casos no era clar si s'havien tornat a contagiar després d'una recuperació completa o si encara tenien el virus al cos des de la infecció inicial. Però aquesta vegada els investigadors de la Universitat de Hong Kong asseguren que les seqüències genètiques de les soques del virus que va contraure l'home a l'abril i a l'agost són "clarament diferents".

Aquest descobriment podria suposar un revés per als que basen la seva estratègia contra la pandèmia en la suposada immunitat obtinguda després de passar la malaltia. "Molts creuen que els pacients recuperats de coronavirus tenen immunitat contra les reinfeccions pel fet que la majoria van desenvolupar una resposta basada en anticossos neutralitzadors en sèrum, però hi ha proves que alguns pacients, al cap d'uns mesos, presenten nivells decreixents d'anticossos", apunten els investigadors.

El treball en qüestió ha estat acceptat pel diari mèdic Clinical Infectious Diseases, publicat per la universitat britànica d'Oxford, segons han defensat els investigadors. Segons el seu estudi, "el coronavirus podria persistir entre la població humana, com és el cas d'altres coronavirus humans comuns associats als constipats, fins i tot malgrat que els pacients hagin aconseguit immunitat a través d'una infecció natural".

Una immunitat diferent de la de la vacuna

Els investigadors, però, rebutgen que això pugui condicionar la futura vacuna contra el covid-19. "Aquesta troballa no vol dir que vacunar-se sigui inútil", ha afirmat en declaracions a l'agència Reuters el doctor Kai-Wang To, un dels principals autors de l'estudi. "La immunitat induïda per la vacuna pot ser diferent de la induïda per una infecció natural", ha afegit Kai-Wang. "Hem d'esperar els resultats dels assajos de les vacunes per veure si són efectives".

Aquest dissabte un altre investigador i professor de la Universitat de Hong Kong, Siddharth Sridhar, va compartir a les xarxes socials les conclusions d'un estudi que plantejava la hipòtesi de poder-se tornar a infectar de coronavirus. Aquest dilluns, al seu perfil de Twitter, s'ha fet ressò del treball publicat per la Universitat de Hong Kong. "D'aquests casos rarament se'n reporten, però probablement n'hi ha a tot el món. Per sort, la segona infecció va ser asimptomàtica en aquest cas", ha escrit. En les seves observacions, Sridhar considera que els casos de reinfecció són "poc habituals".

Seguir respectant les mesures

En tot cas, els autors d'aquest nou estudi recomanen als pacients recuperats del coronavirus que continuïn portant mascareta i respectant la distància física. De la mateixa manera i mantenint la línia d'aquest treball, l'absència d'una immunitat natural duradora no eximiria els que ja han estat contagiats de vacunar-se quan hi hagi una vacuna disponible.

A mitjans del mes passat, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) es va mostrar esperançada que els recuperats de coronavirus mantinguessin cert grau d'immunitat durant diversos mesos. Segons va recordar l'epidemiòloga en cap de l'organisme, Maria van Kerkhove, "en altres coronavirus com el MERS o el SARS, la immunitat es va prolongar uns dotze mesos, o fins i tot una mica més". Aquest dilluns, Van Kerkhove ha afirmat que que no hi ha la necessitat de treure conclusions precipitades del cas de Hong Kong.