La majoria dels alemanys no viatjaran en avió a l'estiu per por al coronavirus

La majoria dels alemanys, el 83,1%, no tenen previst viatjar en els pròxims tres mesos –ja sigui per raons professionals o privades– per por al coronavirus, segons una enquesta de l'institut demoscòpic Civey per al setmanari Der Spiegel. Per tant, només el 13,4% dels enquestats es va mostrar disposat a agafar un avió en els pròxims mesos.

El 60,8% dels enquestats té por a contagiar-se del coronavirus a bord d’un avió, una preocupació que és més gran entre les dones que entre els homes, segons apunta el sondeig. Fins i tot entre els alts càrrecs que viatgen amb freqüència, només un de cada cinc té previst reservar un vol en els pròxims tres mesos.

Per a les aerolínies, el resultat d’aquesta enquesta és “demolidor”, afirma el setmanari, ja que els operadors turístics i les companyies aèries havien posat grans esperances en la reactivació del turisme amb l’aixecament de la recomanació del govern alemany de no viatjar a països europeus. Aquest aixecament serà per als països de la UE –excepte Espanya, de moment–, el Regne Unit, Suïssa, Islàndia i Liechtenstein. El govern alemany ha decidit prorrogar de moment fins al 31 d’agost la recomanació de no viatjar a països no europeus .

En un principi les aerolínies tenien la intenció d’ampliar el nombre de vols amb la retirada de l’avís de no viatjar, vigent des de mitjans de març, que serà efectiu dilluns.

L’aerolínia Lufthansa vol guanyar clients oferint nous serveis, com ara fer la prova de detecció del coronavirus als aeroports de Munic i Frankfurt. Una mesura que pretén establir aquest mes o, com a molt tard, el que ve. D’altra banda, també estudia, per als vols de llarga distància, deixar lliure el seient del mig, cosa que ja està fent la seva filial de baix cost Eurowings. Però aquest servei tindrà un cost addicional.