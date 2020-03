Mattia, el pacient que es creu que va estendre la malaltia al nord d'Itàlia

Itàlia comença a veure la llum al final del túnel. El nombre de contagis i defuncions s'ha reduït per segon dia consecutiu des que es va registrar la primera víctima el 21 de febrer. Amb més de 6.000 morts i 50.000 infectats, els experts adverteixen que encara és aviat per cantar victòria, però subratllen que 7.423 persones han sigut donades d'alta des que es va decretar el brot, entre elles l'anomenat pacient 1. El seu contagi va ser el primer al país no relacionat amb la Xina i va destapar que el virus estava més estès del que es creia.

Els experts anomenen supercontagiadors les persones amb capacitat de transmetre un virus per sobre de la mitjana. En el cas d'Itàlia, aquest trist rècord va recaure en Mattia, un home de 38 anys, esportista, sense patologies prèvies i amb una intensa vida social, a qui la malaltia va agafar quan estava a punt de convertir-se en pare primerenc.

Mattia residia a Codogno, la localitat llombarda que, al costat de nou municipis més d'aquesta regió i un poble al Vèneto, va ser aïllada en un primer moment fa un mes per intentar contenir la malaltia. El 18 de febrer Mattia va acudir per primera vegada a les urgències de la seva localitat. Feia diversos dies que tenia símptomes de grip, però no el van ingressar fins un dia després, quan va tornar a urgències en estat greu. Gràcies a la intuïció d'una doctora de l'Hospital de Codogno, li van fer la prova del coronavirus, tot i que el protocol només preveia fer-la en el cas de pacients que haguessin viatjat recentment a la Xina o haguessin tingut contacte amb persones sospitoses d'haver contret la malaltia.

Mattia va donar positiu de Covid-19. A partir d'aquell moment, els experts van intentar reconstruir els seus moviments durant les dues setmanes anteriors per intentar individuar l'anomenat pacient 0 i trencar la cadena de contagi. La seva dona, Valentina, embarassada de gairebé vuit mesos, va recordar aleshores que el seu marit havia anat a un sopar amb companys de feina a principis de febrer en què havia participat un amic, D.G., que havia viatjat feia poc a la Xina. Aquest amic, però, mai va estar contagiat.

Possibles contagis

Els dies següents a aquell sopar van ser intensos. Als matins Mattia va anar a la feina, a les oficines d'Unilever a Casalpusterlengo, on treballen unes 160 persones. I els caps de setmana va participar en diverses carreres en ciutats diferents. Com a mínim va contagiar un amic que feia esport amb ell. El 4 de febrer va sopar amb diversos amics a Casapusterlengo. Tres dies abans de ser hospitalitzat, va assistir a un curs a Codogno al matí, i a la tarda va jugar a futbol amb un equip amateur a Madignano. Aquella mateixa nit va sopar amb uns altres amics en un poble pròxim, i quan va arribar a casa va començar a notar els primers símptomes.

Un mes després, Mattia torna a casa sense saber encara que el món que va deixar abans d'ingressar a l'hospital ha canviat. El seu pare va morir divendres. La seva dona, que també es va contagiar, ha superat la malaltia i d'aquí poques setmanes el farà pare per primer cop. En un missatge difós per la regió de la Llombardia, Mattia reconeix que ha tingut "sort" però que "ara podria no haver-hi prou mitjans, metges i material per curar a tothom". "D'aquesta experiència he après que és fonamental quedar-se a casa", insisteix. "Ara demano que es respecti la meva privacitat i la de la meva família per oblidar aquesta terrible experiència i tornar a la nostra normalitat".