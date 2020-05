El 96% dels morts a Itàlia tenien patologies prèvies, segons un estudi

Amb 230.000 casos i 32.900 morts, Itàlia és encara el segon país d’Europa amb més víctimes mortals a mans del coronavirus, només per darrere del Regne Unit. Les dades publicades en els últims dies pel seu Institut Superior de Salut (ISS) dibuixen la demografia de les víctimes italianes i constaten el perfil que s’observa també en altres països: la majoria dels morts són homes d’uns 80 anys i amb patologies prèvies. De fet, el 40% dels morts a Itàlia tenien entre 80 i 89 anys, segons aquestes dades.

Però en un estudi elaborat també per l’ISS a partir d'una mostra de prop del 10% dels morts s’observa que el factor de la patologia prèvia és clau per determinar la possible letalitat del virus. De fet, fins al 96% dels morts italians tenen almenys una patologia prèvia i el 59% tenia fins a tres malalties abans de contraure del covid-19, segons aquest estudi. Només un 4,1% dels morts no tenien cap patologia prèvia quan van contraure el covid-19.

Les patologies més comunes són, de nou, la hipertensió, la diabetis i les malalties cardíaques, però també la insuficiència renal crònica, entre moltes altres.

Només un 1% menors de 50

Agafant el total de víctimes mortals el 21 de maig, més del 59% eren majors de 80 anys, mentre que un 27% dels morts tenien entre 70 i 79 anys i un 10% entre 60 i 69 anys. Un 3,5% dels morts tenien entre 50 i 59 anys i només l’1,1% eren menors de 50 anys. De fet, segons aquestes dades oficials, a Itàlia han mort quatre nens de fins a 9 anys a causa del covid-19 (d’un total de 31.017 decessos el 21 de maig), cap ni un que tingués entre 9 i 19 anys, i 14 joves que tenien entre 20 i 29 anys, per exemple.

Quant a la distribució geogràfica, les dades de l’ISS italià demostren també l’elevat cost humà que aquesta pandèmia ha tingut per a les regions del nord del país: només la Llombardia concentra el 50% de tots els morts italians, segons aquests mateixos estudis.

El 4 de maig es va començar a aixecar el confinament a Itàlia, tot i que no va ser fins a la setmana passada que es van obrir els bars i restaurants, a més de les esglésies i altres instal·lacions. Ahir mateix, la desescalada va seguir amb la reobertura de gimnasos i piscines, en el país que va ser el primer focus de contagi per covid-19 al continent europeu, des que s’hi va detectar el primer mort a finals de febrer i es va decretar el confinament total de la seva població el 9 de març, abans que cap altre país europeu.

Les seves dades, però, continuen baixant i aquest dimarts s'han comptabilitzat 78 noves morts en 24 hores, menys que les 92 del dia anterior, amb 397 nous contagis diagnosticats davant dels 300 del dia abans.

La intenció del govern és permetre de nou la llibertat de moviments dins del país a partir del 3 de juny, però amb la propagació del virus encara sense acabar d’aturar-se del tot, alguns mitjans locals apunten que probablement les fronteres entre regions es mantindrien encara tancades per a les províncies més afectades del nord com la Llombardia o l’Emília-Romanya. El govern tem també un rebrot després de les imatges que van deixar el cap de setmana, amb joves sortint de festa a la nit sense distància física.