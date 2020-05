Continua el degoteig de positius per covid-19 al nord-est de la Xina

Tot i mantenir la xifra diària de contagis per sota de la desena des de l'11 de maig, la Xina encara té feina per acabar amb el virus, ja que continua registrant un degoteig de positius de covid-19 al nord-est del país. El que és preocupant d'aquests nous casos (dos ahir) és que són de transmissió local. Així, el país asiàtic ha registrat set nous contagis, tres dels quals en persones que no havien sortit del país, dos a la regió nord-est de Jilin i un tercer a Xangai, tal com ha informat avui la Comissió Nacional de Sanitat i com recull Efe. Els altres quatre casos es van diagnosticar a la província septentrional de la Mongòlia Interior, en viatgers procedents de l'estranger, que per tant són casos importats.

El nord-est de la Xina ha sigut el punt més conflictiu després de la província de Hubei (on es va originar la pandèmia), fins al punt que les autoritats han hagut de tancar la frontera amb Rússia després de detectar contagis en ciutadans xinesos que venien del país veí. Inicialment, el focus de contagis es va produir a la província de Heilongjiang, però en els últims dies han sortit casos en altres localitats.

Segons les últimes dades donades per les autoritats xineses, actualment el nombre de contagis actius (és a dir, descomptant els positius que ja s'han donat d'alta) és de 82 persones, vuit de les quals greus. 4.634 persones del total de 82.954 infectats diagnosticats oficialment a la Xina han mort des de l'inici de la pandèmia, i 78.238 han superat la malaltia. Segons les dades oficials s'ha fet un seguiment mèdic a 740.054 contactes pròxims de contagiats, dels quals 4.970 continuen en observació i quatre són sospitosos de ser positius. La Xina també ha registrat 18 nous casos d'infectats asimptomàtics, cosa que situa el total en observació en 448.

La contaminació supera la de l'any passat després de tornar a l'activitat

A mesura que es redueix el nombre de casos, creix la preocupació pel medi ambient. Tan bon punt la Xina ha relaxat les mesures més estrictes per combatre el covid-19, els nivells de contaminació s'han disparat per sobre dels de l'any passat. "Hi ha senyals clars d'advertència que la recuperació de la Xina de la crisi del covid-19 està revertint les millores en la qualitat de l'aire", assegura un informe fet pel Centre d'Investigació sobre Energia i Aire Net (CREA) recollit per Efe, que es basa en dades de 1.500 estacions d'observació a tota la Xina.

Durant el mes de confinament més estricte a la Xina, el febrer, els nivells mitjans de determinades partícules contaminants es van reduir significativament respecte al mateix període del 2019. Entre les mesures que més van ajudar a reduir la contaminació hi ha el tancament de fàbriques i la reducció del consum d'electricitat i del trànsit (la qual cosa va comportar una reducció dramàtica del consum de benzina en favor de la qualitat de l'aire). Però després del relaxament de les restriccions a la mobilitat s'ha detectat que els nivells de contaminació entre el 8 d'abril i el 8 de maig han estat més alts que els del mateix període de l'any passat.