Nova York ajorna onze dies l'inici del curs escolar per reforçar les mesures de seguretat contra el coronavirus

Les escoles públiques de la ciutat de Nova York ajornen l'inici de les classes onze dies i, per tant, el nou curs escolar no es reprendrà fins al 21 de setembre, en virtut d'un acord amb sindicats que pressionaven per adoptar mesures de seguretat més contundents contra el coronavirus, segons ha confirmat l'alcalde, Bill de Blasio. En aquest sistema escolar, el més gran dels Estats Units, hi ha matriculats 1,1 milions d'alumnes.

L’acord, que arriba quan els sistemes escolars de tots els Estats Units lluiten contra la pandèmia i la pressió de l’administració Trump per tornar a obrir edificis escolars, mantindria el pla de la ciutat de combinar un ensenyament presencial amb un altre a distància. "El que hem acordat és assegurar-nos que les mesures sanitàries estan en vigor, per estar segurs que hi ha temps per a la preparació adequada per als nostres educadors", ha afirmat De Blasio en una sessió informativa.

Classes online a Los Angeles

Els sindicats de Nova York, encapçalats per la Federació Unida de Mestres, havien expressat la seva preocupació perquè la ciutat es precipités amb un inici de curs previst per al 10 de setembre sense prendre mesures adequades per protegir d'un possible contagi els professors, els estudiants i el personal.

El mes passat, el president de l'entitat, Michael Mulgrew, va amenaçar amb una vaga, que seria il·legal segons la legislació estatal, tret que les escoles implementessin un rigorós pla de proves de covid-19 i altres mesures de seguretat.

L’acord estableix la realització de proves mensuals a almenys un 20% dels estudiants, professors i personal de cada centre. També es facilitarà el subministrament de mascaretes i altres equips de protecció individual durant trenta dies a l’escola, es garantirà la distància física i es ventilaran les aules.

En canvi, a Los Angeles i Chicago, el segon i el tercer sistema escolar del país, la instrucció de les autoritats és que el curs comenci exclusivament a distància, amb els alumnes i professors des dels ordinadors de casa seva.