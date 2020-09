Berlusconi, ingressat per un inici de pneumònia bilateral pel coronavirus

Silvio Berlusconi està ingressat en un hospital de Milà després que s'ha agreujat de sobte el seu estat de salut i se li ha diagnosticat un inici de pneumònia bilateral a conseqüència del coronavirus, segons recullen diversos mitjans locals i tot i que no hi ha confirmació oficial. Dimarts l'ex primer ministre italià i líder de Força Itàlia va donar positiu de covid-19 i ahir el seu metge va assegurar que era asimptomàtic i que feia vida normal.

"Després de l'aparició d'alguns símptomes, Berlusconi ha estat ingressat a l'Hospital San Raffaele de Milà per precaució. El quadre clínic no és preocupant", han explicat en una nota col·laboradors seus. Segons els mateixos mitjans locals, el líder populista va entrar pel seu propi peu al centre mèdic, la passada mitjanit, per recomanació del seu doctor personal i davant de l'agreujament del seu quadre mèdic. El pacient està aïllat a la planta sisena de l'hospital, on ja ha estat ingressat en altres ocasions.

"Vull assegurar que estic bé. Jo també soc víctima com tants italians del contagi per covid-19, una malaltia de la qual mai hem apreciat la importància ni els riscos que comporta, i la consegüent necessitat de mesures més rigoroses en la tutela de la salut pública", es llegeix al compte de Twitter de Berlusconi, que a finals de mes farà 84 anys.

A més de l'exmandatari, dos dels seus fills, Barbara, de 36 anys, i Luigi, de 31 anys, així com la seva actual nòvia, la diputada Marta Fascina, de 30, han donat positiu per coronavirus.

No és clar on es va encomanar Berlusconi de covid. El líder de Força Itàlia, segons s'ha sabut ara, va participar la tarda del 15 d'agost en una festa amb una desena de persones durant les seves vacances estivals a Sardenya. Entre els convidats hi havia el seu amic i empresari Flavio Briatore, que va donar positiu i va ser ingressat d'urgència el dia 25 d'agost. A partir d'aquí Berlusconi també va ser sotmès a una prova serològica i va donar negatiu, però en un segon test, l'1 de setembre, va donar positiu dies després d'haver passat, també, uns dies amb la seva filla i nets.

Força Itàlia ha emès un comunicat en què rebaixa l'alarmisme creat a la premsa local sobre la gravetat del quadre mèdic de Berlusconi, i ha instat els periodistes a esperar fins a les 4 de la tarda per conèixer el diagnòstic oficial.